ЕС готовит болезненный удар по РФ: стало известно, что войдет в 18-й пакет санкций

Европейская комиссия готовит новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В частности, европейские партнеры обсуждают ограничения для около двух десятков банков, торговые запреты на более 2,5 миллиарда евро и новую предельную цену на нефть.

Как уточняет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, Брюссель также может пойти на то, чтобы ввести запрет на транспортировку российской нефти теневым флотом и ограничения против фондов, которые поддерживают военные усилия Кремля.

Кроме того, Евросоюз хочет впервые наложить санкции на газопроводные проекты "Северный поток", которые уже получили предварительную поддержку со стороны Германии.

Снижение "потолка" цен на нефть до 45 долларов – еще один потенциальный шаг. Для его реализации понадобится одобрение стран "Большой семерки", включая США.

На сегодняшний день действует лимит в 60 долларов, который позволяет обслуживать перевозки российской нефти только ниже этой цены.

Тем временем президент США Дональд Трамп публично призвал Москву и Киев к прямым переговорам о прекращении войны. Он до сих пор избегает новых ожесточенных санкций против России, хотя те, что были введены при администрации Байдена, остаются в силе.

В Брюсселе считают, что новые санкции должны закрепить стратегический отказ ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.

Кроме того, пакет может содержать положения для защиты европейских компаний от арбитражных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.

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