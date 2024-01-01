Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, чиновники продолжают заниматься склоками. "Комментарии" решили вспомнить, какие скандалы стали знаковыми для 2023 года и почему.

Самые громкие скандалы в Украине за 2023 год

Яйца по 17 гривен

Уже в первый месяц 2023 года вспыхнул скандал в Минобороны Украины – журналисты выяснили, что продукты питания для массы воинских частей могли закупаться по завышенным ценам. Речь шла о сумме порядка 4 миллиардов гривен, причем в "распиле" этой суммы недвусмысленно обвиняли министра обороны Алексея Резникова. При этом цена 1 куриного яйца в 17 гривен стала в Украине нарицательной и фактически мемом.

Чтобы погасить скандал, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вступился за министра и заявил, что ВСУ обеспечены всем необходимым в полном объеме. Вероятной частью антикриза могла стать информация о попытке покушения на Алексея Резникова.

Тогда скандал замяли, тем более что президент Владимир Зеленский заявил о всецелой поддержке Резникова. Однако, уже в июне журналист проекта "Наши деньги" Юрий Николов опубликовал информацию о том, что министр хочет сохранить свои "схемы" с гозакупками по завышенным ценам, так как предложил Кабмину продлить договора с поставщиками, не проводя новых тендеров. После этого ситуация вокруг министра обороны вновь стала накаляться.

Очевидно, в августе ее сочли слишком "горячей" и пошли разговоры о смене главы МО и замене его главой Фонда госимущества Украины Рустемом Умеровым. 5 сентября эти разговоры приобрели конкретное наполнение – страна получила нового министра. При этом Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг факты коррупции со стороны Алексея Резникова, пояснив, что Владимир Зеленский пожелал улучшить эффективность работы Минобороны.

Но, как принято говорить, "осадочек остался", тем более, что стали появляться факты о госзакупке оружия и боеприпасов на десятки миллионов долларов у фирм, которые не выполняли своих обязательств.

Гламур для Погранслужбы и эскорт для поддержки ГУР – награда для Ксюши Манекен

В том же январе вспыхнул скандал в Госпограслужбе Украины — пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская похвасталась гламурной жизнью, дорогими вещами и празднованием Нового года в Париже. Примерно через месяц после скандала ее уволили.

Но, пожалуй, более резонансным, хотя и коротким, стал похожий скандал, вспыхнувший в марте. В этот раз его фигуранткой стала блогерша Оксана Волощук, известная в соцсети Инстаграмм как Ксюша Манекен. Девушка отчиталась, что побывала на встрече блогеров с советником главы Офиса президента Михаилом Подоляком и выложила фото "награды" "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР МО.

Подобное заявление вызвало вопросы и даже возмущение украинцев, ведь кадровый разведчик, да и вообще здравомыслящий человек, не стал бы открыто хвастаться своей помощью спецслужбам. Тогда возник вопрос о характере помощи ГУР от Оксаны Волощук, поскольку девушка занималась "эскортом", то есть могла оказывать интимные услуги мужчинам за деньги.

В ГУР поспешили объяснить, что спецслужбам помогают разные люди, в том числе с особой репутацией, а конкретная помощь Ксюши Манекен заключалась в некоей информационной поддержке.

Тогда Оксана Волощук исчезла из информационного пространства, но сам скандал стал "первой" трещиной в до того безукоризненном имидже главы ГУР Кирилла Буданова. Впоследствии украинцев еще больше возмутят его неоправдавшиеся обещания вернуть Крым к лету.

Избиения и насильственная мобилизация

Весной начались скандалы внутри Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины. Так, в марте в воинской части НГУ в Ивано-Франковске офицер бранью и рукоприкладством воспитывал солдата-срочника. Видео вызвало общественный резонанс и офицера сперва отстранили, а затем и отправили под домашний ночной арест, а в сентябре он получил наказание в виде службы в дисциплинарном батальоне сроком на 1 год и 6 месяцев.

Однако, это оказалось лишь "цветочками" в сравнении с развернувшимися летом скандалами вокруг военкоматов или точнее Территориальных центров комплектования. Апофеозом стало "дело Евгения Борисова" — военного комиссара Одессы, якобы организовавшего схему по уклонению от мобилизации. У него была найдена недвижимость в Испании на 4 миллиона евро. В июне он был арестован.

Еще больше масла в огонь добавили видеоролики, в которых мужчинам призывного возраста не просто вручают повестку на улице, а хватают силой и везут на пункты комплектования. Причем в последнее время такие визиты происходят в спортзалах и даже ресторанах.

Последним таким резонансным случаем стало видео из Одессы от 21 декабря, на котором мужчину пытаются "упаковать" в машину "скорой помощи" люди в военной форме. Правда, в самом Оперативном командовании "Юг" заявили, что сотрудники ТЦК к этой "операции" отношения не имеют. И подобных видео в информационном пространстве много.

В Сухопутных войсках ВСУ же заявили, что вручение повесток на улицах продолжится до тех пор, пока не заработает электронный реестр военнообязанных "Оберег".

"Спасибо ВСУ" — роскошная свадьба экс-прокурора и экс-сотрудницы ГБР

В октябре вспыхнул скандал из-за свадьбы, которую во Львове отметил бывший прокурор прокуратуры Печерского района Киева Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница Государственного бюро расследований Роксолана Москва.

Украинцев возмутила роскошь, с которой прошла свадьба бывших правоохранителей с сотнями гостей, тортом ценой в 100 тысяч гривен и приглашенными звездами эстрады вроде Оли Поляковой, Александра Пономарева.

В ГБР поспешили заявить, что не отвечают за свою бывшую сотрудницу, уволенную в марте 2022 года, а самого Ростислава Ильницкого оригинально "поздравили" со свадьбой, попытавшись вручить ему повестку в ряды ВСУ.

Тем не менее, супруг уклонился от обязанности защищать свою страну и 1 декабря исчез, а 21 декабря на сайте МВД в разделе "розыск" появилась его карточка. Судя по тому, что экс-прокурору предъявляют обвинения по статье 358 УК Украины о подделке документов, он покинул территорию Украины по поддельным справкам. В случае поимки ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Русскоговорящие бойцы не украинцы – языковой скандал экс-нардепа

В Украине языковым скандалом никого не удивишь, но один из основных их зачинателей — экс-нардеп от партии "Свобода" Ирина Фарион, в ноябре фактически перешла "грань" дозволенного.

В программе "Рандеву с Яниной Соколовой" экс-народный депутат заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных украинских военных, в частности бойцов бригады "Азов". В ответ заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал правоохранителей заняться Ириной Фарион.

Но настоящий резонанс случился после того, как экс-нардеп опубликовала письмо поддержки от студента из Крыма Максима Глебова, чем помогла ФСБ вычислить его. После этого Служба безопасности Украины открыла против Ирины Фарион уголовное производство, инкриминировав целый ряд статей. В тот же день ее уволили из Национального университета "Львовская политехника", правда 2 дня спустя это сообщение с сайта вуза исчезло.

Марьяна Безуглая против Валерия Залужного

Пожалуй, тяжело найти в сегодняшней Украине человека, который бы пользовался большим доверием и уважением, чем Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. И тем больший резонанс вызвал в полном смысле этого выражения "наезд" на него народного депутата Украины Марьяны Безуглой, поведение которой и прежде вызывало неоднозначную реакцию даже у коллег по парламенту.

В ноябре же Марьяна Безуглая потребовала отставки Валерия Залужного с поста Главнокомандующего Вооруженными силами Украины за отсутствие плана действий на следующий год.

Весь ноябрь сопровождался периодическими нападками нардепа на Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, что частично было поддержано главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Политик раскритиковал ВСУ за "рабство".

Подобные заявления от "слуг" возродили разговоры о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным, из-за возможных политических амбиций Главкома.

В ходе своей пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский на прямой вопрос о конфликте Марьяны Безуглой с Валерием Залужным постарался дистанцироваться от этого, но фразой "Марьяна и Валера любят лайки" возмутил украинцев. Не исключено, что главу государства все-таки нервируют данные последних опросов, по которым он лично потерял 13% доверия, а 42% украинцев не против военного-главы государства.

Но все же по данным других опросов на будущих президентских выборах Владимир Зеленский получил бы примерно в 1,5 раза больше голосов, чем Валерий Залужный, если бы он захотел баллотироваться на пост президента.

Разумеется, скандалов и резонансных событий, вызвавших негативную реакцию украинцев в 2023-м году было гораздо больше, один из них — "падение" некогда кумира украинцев Алексея Арестовича. За считанные месяцы он из "символа победы" превратился в "человека" президента россии Владимира Путина. Впрочем, не исключено что бывший советник Офиса президента просто пытается построить собственный политпроект из пророссийского электората и потому подстраивает под него свой нынешний имидж. Но пока опросы дают ему 11% доверия украинцев и 0,8% голосов на президентских выборах.



