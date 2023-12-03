Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня: кто бы победил

76% украинцев считают, что президентские выборы в Украине следует проводить по окончании войны. Однако, если бы выборы президента состоялись сегодня, два кандидата имели бы наибольшие показатели для победы – это действующий президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный и Владимир Зеленский лидеры среди кандидатов в президенты

Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг" Владимир Зеленский на возможных выборах президента получил бы 41,5% голосов в первом туре. Валерий Залужный имел бы 26,9% голосов, что соответствует второму результату среди всех кандидатов. Тройку лидеров замыкает Сергей Притула с показателем 4,3%, а бывший президент Петр Порошенко очутился на четвертом месте с 4% голосов.





Таким образом, во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Залужный. Согласно социологическому исследованию группы "Рейтинг", действующий президент Украины получил бы 42% голосов, тогда как показатель Залужного был бы 40%. При этом 10% опрошенных заявили, что отказались бы от голосования, а 8% затруднились ответить на вопрос.

Если бы проводились парламентские выборы, то партия Залужного на них одержала бы победу с результатом30,3%. Блок Зеленского на втором месте – 22,4%. Партия Притулы оказалась бы на третьей позиции – 6,4%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев верит в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Также "Комментарии" писали о социологическом опросе, сколько украинцев готовы отказаться от части территорий ради вступления Украины в НАТО.