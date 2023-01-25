ВСУ обеспечены амуницией, питанием: Залужный поддержал министра Резникова

Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве, а любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование. С таким заявлением выступил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует УНН.

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"С началом полномасштабного вторжения потребности войска стремительно выросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", — подчеркнул он.

Главнокомандующий отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что е кономист оценил стоимость услуг питания в закупках Минобороны. 145 гривен 80 копеек – именно столько средств заложено в договорах Минобороны на посуточное питание одного бойца. Кроме самих продуктов, в эту сумму входит также хранение продуктов, их доставка и, в некоторых случаях, приготовление. По подсчетам экономиста Андрея Новака, учитывая показатели инфляции, эта цена низкая. Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые осуществляют эту услугу питания, они именно путем большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги", – сообщил он.

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