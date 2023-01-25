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ВСУ обеспечены амуницией, питанием: Залужный поддержал министра Резникова

Залужный во время скандала поддержал министра Резникова

25 января 2023, 23:19
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Автор:

Лиля Воробьева

Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве, а любая информация о возможных проявлениях коррупции должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование. С таким заявлением выступил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, информирует УНН.

ВСУ обеспечены амуницией, питанием: Залужный поддержал министра Резникова

Валерий Залужный (фото из открытых источников)

"С началом полномасштабного вторжения потребности войска стремительно выросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания. Военнослужащие Вооруженных Сил обеспечены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование", — подчеркнул он.

Главнокомандующий отметил, что система военного управления должна быть непоколебимой. Особенно в условиях войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что е кономист оценил стоимость услуг питания в закупках Минобороны. 145 гривен 80 копеек – именно столько средств заложено в договорах Минобороны на посуточное питание одного бойца. Кроме самих продуктов, в эту сумму входит также хранение продуктов, их доставка и, в некоторых случаях, приготовление. По подсчетам экономиста Андрея Новака, учитывая показатели инфляции, эта цена низкая. Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые осуществляют эту услугу питания, они именно путем большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги", – сообщил он.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/2012857-zsu-zabezpecheni-amunitsiyeyu-formoyu-kharchuvannyam-nalezhnoyi-yakosti-ta-v-dostatniy-kilkosti-zaluzhniy-pidtrimav-ministra-reznikova
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