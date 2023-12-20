В ВСУ объяснили, когда ТЦК перестанут раздавать повестки на улицах

Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, когда работники ТЦК перестанут выдавать повестки в спортзалах, ресторанах и других общественных местах. По словам Фитьо, это станет возможным, если заработает электронный реестр военнообязанных "Оберег".



Раздача повесток сотрудниками ТЦК в общественных местах. Фото из открытых источников

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо дал интервью для издания "РБК-Украина" с пояснениями по мобилизации в Украине. Представитель ВСУ рассказал, что с момента введения системы "Оберег" мобилизация в Украине претерпевает изменения, в частности это касается и вручения повесток на улице.

"Как только это заработает – все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, осуществлением оповещения на блокпостах сразу автоматически отпадут", — сообщил Фитьо.

Владимир Фитьо подчеркнул, что повестки раздаются для оповещения граждан и необходимости обновлений военно-учетных данных. По словам военного, первая повестка не приведет к отправке на войну, ведь у мужчин будет минимум месяц на подготовку.

Фитьо также прокомментировал ситуацию с возможным насильственным задержанием со стороны сотрудников ТЦК при вручении повестки.

"Мы как командование Сухопутных войск за проведение всех мер оповещения исключительно в законных рамках. Если есть такие случаи, то гражданам необходимо обращаться в полицию", — говорит Владимир Фитьо, но добавляет, что обязанностью гражданина Украины является защита Родины.

Вместе с тем представитель ВСУ указал, что существуют нарушения и со стороны ТЦК. По его словам, все такие случаи подпадают под расследование.

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