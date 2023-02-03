Покушение на Резникова: супруга министра Юлия Зорий впервые раскрыла подробности

Быть супругой министра обороны в стране, находящейся в состоянии полномасштабной войны, достаточно непросто. Однако ведущей "Утра в большом городе" на ICTV Юлии Зорий, являющейся женой министра обороны Украины Алексея Резникова, это удается. В интервью изданию "Комментарии" женщина рассказала о том, как овладевает собой на фоне постоянного стресса и о том, когда действительно было страшно за мужчину.

Алексей Резников и Юлия Зорий. Фото: из открытых источников

Юлия Зорий отметила, что самый большой страх за мужчину был в первый день полномасштабной войны.

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"Когда в марте (Ред. – Алексей Резников) ездил на переговоры в Беловежскую Пущу… А еще, когда узнала, будто на Алексея готовилось покушение. Когда появилась эта новость, у меня как раз была консультация с клиентом. Телефон я выключила, потом включила – и посыпались сообщения от друзей: "Как ты? Ты это видела? Ты в курсе?" Поняла, что случилось что-то удивительное, быстро начала мониторить новости. Сердце сразу опустилось куда-то в пять…", — рассказала Юлия Зорий.

По ее словам, тогда сразу попыталась позвонить по телефону мужчине, но он был не на связи.

Юлия Зорий призналась, что тогда испытала очень сильный стресс. Успокоиться удалось только после того, как услышала голос мужчины.

"Это перманентный страх, с которым я учусь сосуществовать. Закрываю окна, чтобы не слышно сирену", – отметила Юлия.

Телеведущая также рассказала, что еще до полномасштабной войны или же в первый день войны имела возможность выехать из страны в безопасное, приятное место. Однако отказалась от такого предложения. Остановилась на другом варианте – на короткое время переехала в другое место, чтобы быть недалеко от мужчины.

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