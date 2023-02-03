Покушение на Резникова: супруга министра Юлия Зорий впервые раскрыла подробности

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Кравцев Сергей
Быть супругой министра обороны в стране, находящейся в состоянии полномасштабной войны, достаточно непросто. Однако ведущей "Утра в большом городе" на ICTV Юлии Зорий, являющейся женой министра обороны Украины Алексея Резникова, это удается. В интервью изданию "Комментарии" женщина рассказала о том, как овладевает собой на фоне постоянного стресса и о том, когда действительно было страшно за мужчину.
Алексей Резников и Юлия Зорий. Фото: из открытых источников
Юлия Зорий отметила, что самый большой страх за мужчину был в первый день полномасштабной войны.
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По ее словам, тогда сразу попыталась позвонить по телефону мужчине, но он был не на связи.
Юлия Зорий призналась, что тогда испытала очень сильный стресс. Успокоиться удалось только после того, как услышала голос мужчины.
Телеведущая также рассказала, что еще до полномасштабной войны или же в первый день войны имела возможность выехать из страны в безопасное, приятное место. Однако отказалась от такого предложения. Остановилась на другом варианте – на короткое время переехала в другое место, чтобы быть недалеко от мужчины.
Читайте расширенное интервью Юлии Зорий нашему порталу по ссылке.
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