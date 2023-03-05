ГУР пришлось объяснять, как бывшая экскортница получила награду

В главном управлении разведки прокомментировали скандал с вручением награды блоггеру Ксюше Манекен. В ведомстве сообщили, что ГУР приобщает к выполнению задач представителей разных профессий. Речь идет в комментарии разведки "Украинской правде ".

Награда Ксюши Манекен (фото из открытых источников)

"Задачи Главного управления разведки МО Украины выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою деятельность", — говорится в заявлении.

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Также представители государственного ведомства отметили, что военная разведка – это специфическая структура с порой очень специфическими задачами, особенно во время войны.

"По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность. Учитывая особенности определенных задач, для их выполнения структура может привлекать очень разных людей, разных профессий, статуса, с особыми навыками. К счастью, очень разные представители нашего общества готовы помогать Украине. В то же время, неправильно публиковать все инструменты достижения поставленных задач, по крайней мере, до победы", — заявили в ГУР.

Напомним, что "Комментарии" писали о награде ГУР эскортницы Ксюши Манекен и оправдании Банковой. Появилась информация о том, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк провел встречу с известными украинскими блоггерами. Немалый шум в Сети поднялся после того, как стало известно, что отличие "при содействии военной разведке" получила эскортница из Киева, известная как "Ксюша Манекен" (Оксана Волощук, она же maneken007). В итоге Подоляку пришлось даже излагать некий пост-оправдание-объяснение. Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко признался, что не готов говорить о том, достойна ли данная блоггерша соответствующей награды. Мы ведь не знаем, за что именно ее вручили, объясняет он.