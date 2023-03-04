Эскортница из Киева "Ксюша манекен" получила орден "за содействие военной разведке": сеть в шоке

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк провел встречу с именитыми украинскими блогерами. На встречу на Банковую пригласили Сашу Бо, Евгения Таллера, Ксюшу Манекен, Настю Елисееву, Таню Парфильеву, Никиту Добрынина и других. Об этом звезды соцсети сами рассказали в своих сторис. Ксюша Манекен (Ред. – Оксана Волощук), которая была одной из приглашенных гостей, показала в сети, что получила отличие "за содействие военной разведке Украины ІІ степени" от ГУР МО.

Оксана Волощук. Фото: из открытых источников

Блогерша неоднократно провоцировала общественность своими заявлениями, делал посты, которые вызывали споры и возмущения, так как находились, как сторонники идей Ксюши Манекен, так и их противники. В частности, девушка неоднократно высказывала провокационную мысль о том, что нет никакой разницы на каком языке говорят граждане Украины. и демонстративно заявляла, что не собирается переходить на украинский, даже понимая, что оккупанты говорят на русском языке.

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Волощук также написала, что "понимает боль своих подписчиков".

"Комик стал президентом, "эскортница" получила орден, а вы такие правильные не получили ни**я", – написала Ксюша Манекен в инстаграме. Впоследствии она удалила это из сети.

Блогерша заинтриговала, что расскажет за что получила награду уже после окончания войны.

Стоит отметить, скандальная блогерша уже неоднократно делал провокационные заявления. Одно из самых ярких сделал в 2020-м году, когда "размышляла" о жизни в Крыму. В частности, она пыталась убедить подписчиков, что "неважно чей полуостров, главное – чтобы там было мирно".

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