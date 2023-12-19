Кому из политиков доверяют украинцы: опрос КМИС

Лидером электоральным симпатий в Украине продолжает оставаться президент Владимир Зеленский. Он сохраняет самый высокий уровень доверия украинцев среди девяти политиков, о которых спрашивали социологи. По состоянию на декабрь 2023 года главе государства доверяют 77% респондентов, не доверяют 22%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую обновленные данные опроса КМИС.

Украинцы. Фото: из открытых источников

Социологи обратили внимание, что уровень доверия Зеленскому снизился по сравнению с маем 2022 года, когда ему доверяли 90% украинцев, не доверяли — 7%.

На втором месте по уровню доверия шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула, которому доверяют 69%, не доверяют — 25% (показатели доверия по сравнению с маем 2022 несколько ухудшились).

В тройку лидеров по уровню доверия также попал мэр Киева Виталий Кличко с показателями доверия 52% и недоверия — 43%. Однако в случае Кличко достаточно значительное проседание доверия – в мае 2022 года ему доверяли 74%, не доверяли – 18%.

Далее идет группа политиков, которым доверяет достаточно значительная доля респондентов, хотя они имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Так, 33% респондентов доверяют руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, не доверяют — 51% (в мае 2022 года соотношение было 43% против 23%, то есть гораздо больше доверяли).

Пятый президент Украины Петр Порошенко – единственный в перечне, у кого показатели доверия сейчас лучше, чем в мае 2022 года. Так, 27% доверяют сейчас лидеру "Европейской Солидарности", не доверяют — 68% (в мае 2022 года соотношение было 16% против 80%).

Также в этой группе бывший глава ВР, нардеп Дмитрий Разумков, которому доверяют 25%, не доверяют — 37% (в мае 2022 года было 35% против 25%), хотя в его случае следует учитывать, что 33% не знают его.

Также в списке политиков были экс-премьер Юлия Тимошенко, лидер партии ОПЗЖ Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Тимошенко сейчас доверяют 10%, не доверяют — 87% (в мае 2022 года ей доверяли 18%, не доверяли — 74%). Бойко доверяют 9%, не доверяют — 71% (ранее соотношение было 11% против 66%).

Отношение к Арестовичу стало диаметрально противоположным. В мае 2022 года большинство украинцев ему доверяли — 62% против 21%. По состоянию на декабрь 2023 года ему доверяют 11%, не доверяют — 78%.

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