Хотят ли украинцы видеть военного президентом: результаты опроса

Украинцы больше хотят видеть президентом Украины профессионального политика, чем военного. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишут "Українські новини" , ссылаюсь на результаты социологического опроса, проведенного компанией Active Group при поддержке Future Research Foundation – "Отношение украинцев к политическому и военному руководству и мобилизации" и презентованного в пресс-центре информационного агентства. "Интерфакс-Украина".

Президент Украины. Фото из открытых источников

Отмечается, что в моделировании образа будущего президента Украины в контексте профессии/профессии: 47.1% опрошенных считают, что будущий президент должен быть опытным политиком; 27.7% – военным; 25.9% – экономистом; человеком, который знают в мире – 15.1%. Для 26.5% это оказалось сложным вопросом.

Но на уточняющий вопрос "Как вы относитесь к идее, чтобы страну возглавил военный?", совершенно положительно определилось – 21.1%; более положительно – 21.1%. Таким образом, 42,2% в целом не исключают такой выбор. А абсолютно негативно относятся к военному-президенту 6.9% опрошенных и более негативно — 16.9%. Невосприятие на уровне 23.8%. Для 19.6% оказалось все равно будет ли будущий президент военным или нет.

Такие результаты, по мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, свидетельствуют, что запрос на военного-президента не очевиден.

"Я бы сказал наоборот. Украинцы достаточно осторожны в этом. И видят такую вероятность не сколько в категориях "сильной руки" и "навести порядок штыком", сколько учитывая "длинную войну" и потребность концентрированного антикризисного оборонного менеджмента", — пояснил эксперт во время презентации исследования.

Также социологи исследовали отношение украинцев к критике власти и командованию ВСУ. Большинство украинцев слышали о критике политического и военного руководства Украины во время вторжения России. 63.2% знакомы с такой критикой. 44.7% опрошенных полагают, что критика политического руководства может быть оправдана, если есть основания; 33.5% так считают по военному командованию. В то время, еще 15.5% утверждают, что критика руководства государства всегда полезна, если она конструктивна; 14.7% говорит это о военных.

При этом 31,3% респондентов живут в мире сплошного одобрения власти и ничего не слышали о критике в ее адрес. 13,9% опрошенных украинцев уверены, что критика политического руководства во время войны — "не допустима ни при каких условиях"; "военное командование нельзя критиковать вообще" считает 19,9%. Еще 20,1% говорит, что такая критика политической власти может быть исключительно в отдельных случаях, а в отношении военного — 14,7%.

По мнению Виталия Кулика, несмотря на попытки российских ИПСО посеять тотальное уныние в политическом и военном руководстве страны, усилить противоречия между военными и политиками, поднять градус критики и "срача", в целом у общества есть запас "взрослого" восприятия ситуации. Украинцы преимущественно не склонны молчать, когда есть основания критиковать, но и критику они начинают отличать от критиканства. Сетевые "срачи" становятся все менее продолжительными и не оставляют после себя мощного токсичного "сухого остатка". Люди начинают фильтровать информацию, отключают информацию "голосов апокалипсиса". "Это еще не здоровая среда, но мы на пути к этому", – подчеркнул эксперт.

В этой связи вероятная отставка Залужного в контексте дискуссий по поводу его вероятного конфликта с Зеленским в глазах украинцев выглядит неуместной. 60,5% негативно относятся к возможной отставке главкома ВСУ в то время, как в той или иной степени поддерживают ее – 11,1%.

Противники отставки Залужного мотивируют свою позицию, в частности высокой компетентностью главкома (42.7%), своей оценкой ситуации в ВСУ (35.4%), тем, что отставка может ослабить моральный дух военных (30.7%), доверием к Залужному среди граждан (27.6%), общей оценкой нравственных качеств Залужного (26.1%), поддержкой Залужного международными партнерами (21.6%).

При этом мотивацию сторонников отставки главкома ВСУ респонденты видят в наличии политических мотивов отставки (24.1%), общей ситуации в ВСУ (21.3%), успешностью борьбы с коррупцией в ВСУ (12.8%), общей оценкой компетентности Залужного (11.2%). 35.9% затруднились ответить на этот вопрос.

С полной версией исследования можно ознакомиться на странице Active Group.



