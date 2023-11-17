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Увольнение Фарион на паузе: Львовская политехника удалила сообщение

Министр образования и науки также убрал из своего аккаунта копию документа

сегодня, 15:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Национальный университет "Львовская политехника" убрал с официальных страниц сообщения об увольнении скандального профессора кафедры украинского языка Ирины Фарион. Копия приказа об освобождении языковеда больше не отображается на официальных ресурсах вуза. Она исчезла буквально на следующий день после обнародования. Министр образования и науки Оксен Лесной тоже отредактировал свой пост и удалил фото копии документа об увольнении Фарион.

Увольнение Фарион на паузе: Львовская политехника удалила сообщение

Ирина Фарион. Фото: из открытых источников

Копия приказа об увольнении Фарион появилась на официальном сайте университета и на странице в Facebook 15 ноября. В документе сообщалось, что Фарион уволена с 16 ноября. Впрочем, сейчас страница с сообщением об увольнении Фарион на сайте политехники доступна только в кеше Google.


Сайт ZAXID.NET сообщает, что в университете пока что решили воздержаться от комментариев по этому поводу.

Читайте также на портале "Комментарии" — Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата, лингвистки Ирины Фарион. Из-за ее резких выпадов в адрес русскоязычных бойцов ВСУ, а также "слива" российским спецслужбам проукраински настроенного студента из Крыма, Фарион приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" уволили с должности профессора кафедры украинского языка. На что она заявила, что будет через суд оспаривать свое увольнение. О чем говорит ситуация, возникшая с Фарион и вокруг Фарион? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли в Украине языковая проблема и почему люди доверяют президенту: социологи внесли ясность.




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Источник: https://www.facebook.com/oksenlisovyi/posts/1007313790358478
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