Какие проблемы проявились после скандала с Фарион: могут ли быть последствия

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата, лингвистки Ирины Фарион. Из-за ее резких выпадов в адрес русскоязычных бойцов ВСУ, а также "слива" российским спецслужбам проукраински настроенного студента из Крыма, Фарион приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" уволили с должности профессора кафедры украинского языка. На что она заявила, что будет через суд оспаривать свое увольнение. О чем говорит ситуация, возникшая с Фарион и вокруг Фарион? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ирина Фарион. Фото: из открытых источников

Сложившая ситуация говорит о ряде важных моментов

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко так комментирует ситуацию:

мы задали вопрос, слышали ли респонденты о ее высказываниях. Как выяснилось, слышали об этом 82%. Это очень много. То есть, скандал – на всю страну. Лишь 4% были однозначно согласны с позицией Фарион, скорее согласны – 3%. Однозначно против высказались 76%, скорее нет – 8,9%. То есть, для под 90% опрошенных позиция Фарион оказалась неприемлема. Довести студентов, чтобы они бунтовали не против ректора, а против конкретного преподавателя – это прецедент. И в своем ФБ я вижу основной лейтмотив, что Фарион – агент России. Ей вспоминают и коммунистической прошлое, и многие ее скандальные высказывания, работающие на раскол общества". "Во время "Пульса недели" вскоре после того как прозвучало скандальное заявление Фарион в адрес русскоязычных военнослужащих, защищающих Украину

Эксперт обращает внимание, что сама сложившая ситуация говорит о ряде важных моментов.

Во-первых, подчеркивает Еременко, языковая проблема существует, есть запрос на украинизацию, но не на радикальную. Жесткая украинизация, позиция типа Фарион – категорически непопулярна, вызывает отторжение и работает на раскол. Во-вторых, несмотря на то, что у нас военное положение, предполагающее прикручивание определенных свобод, у нас работает система обратной связи.

"Напомню, что первая реакция "Львовской политехники" была в стиле – Фарион не до конца поняли, слова вырваны из контекста и так далее. Но под давлением общества – Фарион уволили. Причем с некрасивой для нее формулировкой. То есть, несмотря на достаточно жесткую систему управления из-за войны, у нас всё равно работает демократия, механизмы обратных связей. И это характеризует украинское общество – как истинно демократическое даже в нынешних сложных условиях, что может только радовать", – подытожил эксперт.

Действия "Львовской политехники" есть абсолютно обоснованными

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился таким мнением:

"На мой взгляд, Фарион неоднократно уже совершала уголовные преступления в части разжигания межнациональной розни. В соответствии с Конституцией Украины, перед законом – все равны. И тут не имеет значение национальность, статус, рост, вес, язык общения. Это же, кстати, прописано в Конвенции прав и основополагающих свобод, в других международных актах, которые ратифицированы Украиной".

При этом, продолжает эксперт, Фарион почему-то позволяет себе безосновательные, оскорбительные, уничижительные, угрожающие выпады в адрес тех же русскоязычных украинцев. По ее мнению, они какие-то "ущербные", менее ценные, чуть ли не имеющие права на проживание в нашей стране.

"Подобные заявления Фарион наносят огромный репутационный ущерб тем заведениям, где она преподает. К тому же, оскорбление защитников Украины – это еще одна статья к прочим, которые она нарушает", – акцентирует Ростислав Кравец.

Исходя из вышесказанного, он считает действия "Львовской политехники" – абсолютно обоснованными, законными.

"Касательно заявлений Фарион, что она будет оспаривать данное решение в суде – это ее право. Впрочем, я считаю, что шансов при таком демонстративно идущим вразрез с законом поведением Фарион (причем это для нее скорее практика, чем исключение) – крайне мало шансов на удовлетворение подобного иска, – отмечает эксперт. – Но, если она всё же решится обратиться в суд я как адвокат готов представлять там интересы "Львовской политехники" бесплатно".

СБУ совершенно справедливо начала уголовное производство по высказываниям Фарион

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб акцентирует, что скандалы с участием Ирины Фарион не являются чем-то уникальным для украинского политикума. Но последние случаи – это уже не рецидив, а системное издевательство над здравым смыслом, уверена она.

"Когда публичная личность стремится к вниманию и цитированию любой ценой, это ставит на чашу весов не только ее личную карьеру, но и безопасность ее приверженцев, что, собственно, и произошло со студентом из Крыма. То же – в истории с украинскими защитниками. Когда публичное лицо пытается хайпировать и пиариться на судьбах людей, это может иметь трагические последствия. Наверное, пора Фарион наконец начать тщательно следить, за тем, что она выносит в публичное пространство", – отмечает нардеп.

Следовательно, продолжает она, Служба безопасности Украины совершенно справедливо начала уголовное производство по высказываниям Фарион.

"Кстати, большую работу по ее увольнению из Львовской политехники провели тамошние студенты, – обращает внимание Виктория Гриб. – Это значит, что у Украины подрастает демократическое, прекрасное поколение. Никто не имеет права нарушать равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности! И пусть история Фарион станет уроком для всех, кто пытается хайпировать на чувствительных для украинского общества темах".

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