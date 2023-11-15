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Ирине Фарион указали на дверь: что случилось

Из-за спровоцированного ею же скандала экс-нардепка лишилась работы

сегодня, 21:59
Автор:
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Константин Куликов
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Профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" уволена с занимаемой должности, с 16 ноября. Об этом сообщают "Комментарии".

Ирине Фарион указали на дверь: что случилось

Ирина Фарион

Повод – нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы.


Согласно приказу, который есть в распоряжении редакции, бухгалтерии вуза приказано полностью рассчитаться с Ириной Фарион. 

Напомним, что в своем интервью она высказалась унизительно о русскоязычных бойцах ВСУ, заявив, что не считает их украинцами. Впоследствии, она опубликовала электронное письмо проукраински настроенного студента из Крыма, чем "сдала" его российским спецслужбам. Последние схватили парня и подвергли репрессиям.

За эти действия Фарион в резкой форме осудили бойцы ВСУ, в том числе 3 штурмовой бригады, а СБУ возбудили против нее уголовное производство. Бывшую экс-нардепку обвиняют в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего, нарушении тайны переписки и приватности жизни.

Увольнение Ирины Фарион после ее высказываний требовали также студенты вуза.

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