Ирине Фарион указали на дверь: что случилось

Профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" уволена с занимаемой должности, с 16 ноября. Об этом сообщают "Комментарии".

Ирина Фарион

Повод – нарушение 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы.

Согласно приказу, который есть в распоряжении редакции, бухгалтерии вуза приказано полностью рассчитаться с Ириной Фарион.



Напомним, что в своем интервью она высказалась унизительно о русскоязычных бойцах ВСУ, заявив, что не считает их украинцами. Впоследствии, она опубликовала электронное письмо проукраински настроенного студента из Крыма, чем "сдала" его российским спецслужбам. Последние схватили парня и подвергли репрессиям.

За эти действия Фарион в резкой форме осудили бойцы ВСУ, в том числе 3 штурмовой бригады, а СБУ возбудили против нее уголовное производство. Бывшую экс-нардепку обвиняют в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего, нарушении тайны переписки и приватности жизни.

Увольнение Ирины Фарион после ее высказываний требовали также студенты вуза.

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