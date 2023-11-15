Фарион о своем увольнении: "Готовлю иск в суд"

Профессор кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" Ирина Фарион, уволенная за "совершение... аморального проступка", будет оспаривать свое увольнение. Об этом, как сообщают "Комментарии", она написала в своем телеграмм-канале.

Приказ об увольнении Фарион

"Увольнение без всякой подписи. Это что-то новое в трудовом праве, — прокомментировала она приказ о своем увольнении. — Какие же очень маленькие стали сразу работающие в великих стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий".

Фарион заявила, что будет обжаловать решение о своем увольнении, опубликованное сегодня в Сети.

— Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд, — отметила она.

Напомним, что в своем интервью Фарион заявила, что не считает их украинцами. Впоследствии она опубликовала электронное письмо проукраински настроенного студента из Крыма, чем "сдала" его российским спецслужбам. Последние схватили парня и подвергли его репрессиям. За эти действия Фарион в резкой форме осудили бойцы ВСУ, в частности бойцы 3 штурмовой бригады, а СБУ возбудили против нее уголовное производство. Экс-нардепку обвиняют в нарушении равноправия граждан, оскорблении чести и достоинства военнослужащего, нарушении тайны переписки и конфиденциальности жизни.

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