Военный намекнул, кто на самом деле финансирует подрывную деятельность Фарион

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Кравцев Сергей
Последняя неделя пролетела на волне заявлений Ирины Фарион о легендарных "Азовцах", которых она требует признать себя "русскими", ведь некоторые из них общаются на русском. Фарион буквально несколькими фразами разожгла такой конфликт внутри украинского общества, которого не было очень давно. Однако за скандальными заявлениями Фарион могут стоять не только эмоции и патриотизм, как это пытается подавать сам языковед, но и еще что-то более интересное, что может потянуть на государственную измену. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал доброволец, защитник Донецкого аэропорта, киборг Даня Данский.
Даня Данский. Фото: Фейсбук Дани Данского
Он добавляет, что Мухачев плодотворно сотрудничал с представителем движения так называемого народовластия Андреем Нечаем, который является фигурантом уголовного производства СБУ. Также засветился Мухачев и в компании Надежды Савченко в ходе презентации ею общественной платформы еще одной российской консервы "РУНА". Как апофеоз "деятельности" Мухачева есть факт его работы на подозреваемого в перевозке оружия через линию разграничения и организации терактов Владимира Рубана, который с 2013 года сотрудничал с организацией "Украинский выбор", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Даня Данский отметил, что на этом история не заканчивается. На так называемую медийную деятельность Мухачева и Фарион нужны деньги. Которые, как бы это ни странно звучало, платит напрямую не Россия, которой месседжи наших героев выгодны, а США. Вернее, бывший гражданин Украины 51-летний Владимир Долинка. Уроженец г. Калуш уже давно живет в Чикаго, является основателем американско-украинских компаний Dolynka Ukrainian American consulting incorporated и Ukrainian American media group incorporated. Именно в медиа-группе работает Назар Мухачев, под ее крылом развивает свой youtube-канал, а саму Ирину Фарион часто приглашают на эфиры местного радио, которое в основном слушает украинская диаспора в США. Причем приглашают комментировать те вопросы, к которым компетенция госпожи Фарион не имеет никакого отношения. Не исключение, что делается это как для раздувания конфликтов внутри диаспоры, так и для трансляции удобных РФ мессиджей, чтобы взорвать авторитет Украины в глазах западных партнеров.
Следует заметить, что Даня Датский достаточно активный пользователь соцсетей. Однако его хорошо знают, как добровольца, ушедшего защищать страну еще в 2014 году. Он родом из Киева. Защищал Донецкий аэропорт и является одним из киборгов. Был дважды контужен. В настоящее время военный в одном из подразделений ВСУ. Принимал непосредственное участие в освобождении от оккупантов Харьковщины.
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сегодня, 15:37
Даня Данський ... Захотів чоловік висратись по резонансній темі, а міг просто написати щось і підписатись Даня Данський.