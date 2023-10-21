После "лакшери" свадьбы – на фронт: жениху-экс-прокурору пытались вручить повестку

Во Львове представители Лычаковско-Железнодорожного объединенного районного ТЦК и социальной поддержки пытались вручить повестку экс-прокурору Ростиславу Ильницкому. Экс-прокурор вместе со своей супругой – бывшей работницей ГБР Роксоланой Москвой буквально за несколько дней стали мегаполпулярными в соцсетях. Пара отгуляла роскошную свадьбу в элитном комплексе недалеко от Львова со звездными гостями, чем вызвала критику в свой адрес. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Эспрессо. Запад", со ссылкой на собственные источники.

Экс-прокурор Ильницкий получил повестку. Фото: РБК-Украина

Отмечается, повестку Ильницкому вручали по адресу его проживания.

"Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП", — пишет издание, добавляя, что официально в областном ТЦК и СП эту информацию пока не подтвердили.

Читайте также на портале "Комментарии" — социологические исследования демонстрируют, что, по мнению украинцев, больше всего вредит способности нашей страны сопротивляться и побеждать Россию – коррупция при закупках для армии. В топе также нехватка боеприпасов, бронетехники, критического оборудования для украинских военных на передовой (в частности, касается дронов, систем связи), коррупция в военкоматах. В вечернем обращении 17 августа президент Зеленский, среди прочего, сообщил, своим указ ввел действие решение СНБО по итогам проверки военкомов и в целом работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Суть – полная замена руководящего состава на ветеранов российско-украинской войны. Как оцениваете данные исследований и борьбу за очищение в ТЦК? Что нужно сделать, чтобы, если не искоренить полностью, коррупцию, вольготно чувствующую себя даже в военное время, то хотя бы – значительно уменьшить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ТЦК больше нет очередей: почему изменилось мышление украинцев – что на это повлияло.



