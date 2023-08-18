Как побороть коррупцию во время войны – сработает ли ставка на очищение в ТЦК

Социологические исследования демонстрируют, что, по мнению украинцев, больше всего вредит способности нашей страны сопротивляться и побеждать Россию – коррупция при закупках для армии. В топе также нехватка боеприпасов, бронетехники, критического оборудования для украинских военных на передовой (в частности, касается дронов, систем связи), коррупция в военкоматах. В вечернем обращении 17 августа президент Зеленский, среди прочего, сообщил, своим указ ввел действие решение СНБО по итогам проверки военкомов и в целом работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Суть – полная замена руководящего состава на ветеранов российско-украинской войны. Как оцениваете данные исследований и борьбу за очищение в ТЦК? Что нужно сделать, чтобы, если не искоренить полностью, коррупцию, вольготно чувствующую себя даже в военное время, то хотя бы – значительно уменьшить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников
Зачистка персоналий военкомов ни к чему не приведет
По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, вопрос мобилизационного обеспечения ВСУ, вообще всего, что происходит вокруг ТЦК, приобретает определенный не просто негативный фон, но и фактически вредит мобилизации, саботирует ее.
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"Позитивным примером альтернативного рекрутинга, подготовки людей для фронта, является кампания МВД по формированию "Гвардии наступления", – отмечает он. – Люди мотивировано подавали заявки на участие в ГН через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), а не посредством системы ТЦК. Это была очень грамотная кампания по мотивации. Разъяснительная работы. Структуры, которые обеспечивали происхождение необходимых процедур перед такого рода мобилизацией, являлись подготовленными. Они работали по-людски, без такого скотского обращения, которое мы периодически видим со стороны представителей ТЦК. В результате — 20 тысяч мотивированных новобранцев набрали в Гвардию наступления".
А работа ТЦК, акцентирует эксперт, это облавы, скотское отношение, избиения, постоянные конфликты, коррупция, дискредитация самой идеи мобилизации.
"Отвратительнейшее поведение военкомов привело к тому, что отношение к людям в форме в городах и практически во всех населенных пунктах Украины – не гордость, благодарность и почет, а – страх и негатив, отторжение. Поэтому, на мой взгляд, мало просто убрать всех областных, районных и городских военкомов. Следует менять саму систему мобилизации", – отмечет Виталий Кулик.
Он уверен, что, несмотря на демографический кризис, выезд многих за границу, потери раненным и убитыми, усталость военных на передовой, явный недобор живой силы – у нас не исчерпался ресурс тех, кто может воевать. Но покрывать необходимый дефицит следует не через облавы и выемку трудоспособного населения из экономики с ее окончательным обескровливанием.
"То, что власть убрала часть старых военкомов, погрязших в коррупции – действие правильно. Но оно скорее популистское, чем дающее нужный эффект. Подчеркиваю, не поменяв саму систему, мы ничего не решим. И люди, пришедшие с фронта и занявшие места военкомов, вскоре пойдут по той же коррупционной дорожке, что их предшественники. И они тоже будут действовать путем облав, но теперь еще и руководствуясь чувством обостренной справедливости ("я служил – почему эти не хотят?"). Вместо того, чтобы разобраться, подойти более взвешенно, с пониманием. Тогда как облавы и скотское отношение сотрудников ТЦК лишь отталкивают людей от службы. Человек, который может спокойно прийти в центр рекрутинга и написать там соответствующее заявление, иметь дело с военкомами не захочет. И если не будет смена собственно системы, никакие кадровые решения, даже массовое увольнение военкомов старой закалки, делу не поможет", – уверен эксперт.
Он согласен с руководителем фонда "Вернись живым" Тарасом Чмутом, который пояснял – необходима группа людей, экспертов, которые "в теме" нормативно-правового обеспечения вопросов ТЦК и ВСУ. И этой группе необходимо поручить нормативно поработать с проектами соответствующих решений. После чего быстро провести их через все органы власти (законы, постановления правительства, приказы министерств и ведомств).
"И тогда система будет изменена в лучшую сторону. А зачистка персоналий военкомов ни к чему не приведет. Мы лишь воссоздадим систему, которая, возможно, окажется еще более коррумпированной, чем сейчас", – констатирует Виталий Кулик.
Во время военного положения взяточников следует отправлять на фронт
Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:
"Как предприниматель я прекрасно знаю, что поднятые вашим изданием вопросы (о коррупции вообще и в ТЦК в частности) очень мешают развиваться украинской экономике. Общество открыто говорит о том, что наш главный внутренний враг – коррупция. Теперь важно, чтобы мы совместными усилиями этого врага побороли".
Руслан Соболь подчеркивает, что бизнес не может планировать (а соответственно — развиваться) в постоянных условиях неопределенности, дефицита рабочих рук (всё больше людей забирается на фронт), коррумпированности, налогового гнета и зарегулированности.
"Для того, чтобы был эффективный фронт, у нас должен быть эффективный тыл. На одного военного, как известно, необходимо десять гражданских, которые обеспечивают его пребывание на фронте. У нас этого и рядом нет. Нет и перестройки экономики на военный лад, о необходимости чего говорится чуть ли не с первых дней полномасштабного российского вторжения. Тогда как РФ это сделала. Открыла новые предприятия, расширила старые, активно изготовляет снаряды, амуницию, вооружения", – отмечает эксперт.
По его мнению, кадровые смены в ТЦК – лишь один из шагов в тылу, необходимых для более качественного отражения российской агрессии. Нам нужен, акцентирует Руслан Соболь, экономический суверенитет, военный суверенитет. Мы должны сами изготавливать вооружения, боеприпасы, амуницию.
"Коррупцию, которая разъедала и разъедает страну, можно в разы уменьшить, приняв закон о, допустим, пожизненном заключении для тех, кто попытается проворачивать подобные преступления во время войны. Или даже лучше – во время военного положения взяточников следует отправлять на фронт. Создавать коррупцио-баты. На фронт же – всех тех, кто помогал им схематозить. Пусть кровью смывают свои грехи. И дать карт-бланш обществу на отлов таких негодяев. С обязательным денежным поощрением и индульгенцией тому, кто сдаст коррупционера. Государство должно защищать такого человека, дать ему иммунитет от правоохранителей, прокуратуры, судебной ветви власти, пока они не реформированы должным образом. Нельзя хватать людей на улицах, в местах отдых, даже прямо на работе, заламывать им руки – и тянуть в армию. Украинцы так не должны поступать! Мы же не россияне, не северокорейцы! – подчеркивает эксперт. – Нанятые нами, обычными гражданами, госслужащие обязаны качественно выполнять свои обязанности. А если нет – пусть сами идут на фронт или просто оставят свой пост, дав возможность более качественно управлять страной во время войны".
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Тем временем Минобороны Украины запустило кампанию по поощрению военнообязанных к обновлению данных в ТЦК.
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Ігор
сегодня, 14:52
Не можна заламувати руки? А тримати примусова в концтаборі можна? А купа мерзотників мовних - провокаторів які після обстрілів шукають хто не тією мовою розмовляє? Навіщо нам взагалі мовний корумпований омбудсмен, продажних патріотів задовольняти? Міняти треба всю систему яка базується на законодавстві Януковича. Система влаштована так що хабарі йдуть знизу догори. Це брехня що вгорі чесні, а внизу корумповані. Риба ганьбиться з голови. Збудували КНДР і чекають щось путнього з мотлоху.