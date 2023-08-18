Как побороть коррупцию во время войны – сработает ли ставка на очищение в ТЦК

Социологические исследования демонстрируют, что, по мнению украинцев, больше всего вредит способности нашей страны сопротивляться и побеждать Россию – коррупция при закупках для армии. В топе также нехватка боеприпасов, бронетехники, критического оборудования для украинских военных на передовой (в частности, касается дронов, систем связи), коррупция в военкоматах. В вечернем обращении 17 августа президент Зеленский, среди прочего, сообщил, своим указ ввел действие решение СНБО по итогам проверки военкомов и в целом работы территориальных центров комплектования (ТЦК). Суть – полная замена руководящего состава на ветеранов российско-украинской войны. Как оцениваете данные исследований и борьбу за очищение в ТЦК? Что нужно сделать, чтобы, если не искоренить полностью, коррупцию, вольготно чувствующую себя даже в военное время, то хотя бы – значительно уменьшить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борьба с коррупцией в Украине. Фото: из открытых источников

Зачистка персоналий военкомов ни к чему не приведет

По мнению директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулика, вопрос мобилизационного обеспечения ВСУ, вообще всего, что происходит вокруг ТЦК, приобретает определенный не просто негативный фон, но и фактически вредит мобилизации, саботирует ее.

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"Позитивным примером альтернативного рекрутинга, подготовки людей для фронта, является кампания МВД по формированию "Гвардии наступления", – отмечает он. – Люди мотивировано подавали заявки на участие в ГН через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), а не посредством системы ТЦК. Это была очень грамотная кампания по мотивации. Разъяснительная работы. Структуры, которые обеспечивали происхождение необходимых процедур перед такого рода мобилизацией, являлись подготовленными. Они работали по-людски, без такого скотского обращения, которое мы периодически видим со стороны представителей ТЦК. В результате — 20 тысяч мотивированных новобранцев набрали в Гвардию наступления".

А работа ТЦК, акцентирует эксперт, это облавы, скотское отношение, избиения, постоянные конфликты, коррупция, дискредитация самой идеи мобилизации.

"Отвратительнейшее поведение военкомов привело к тому, что отношение к людям в форме в городах и практически во всех населенных пунктах Украины – не гордость, благодарность и почет, а – страх и негатив, отторжение. Поэтому, на мой взгляд, мало просто убрать всех областных, районных и городских военкомов. Следует менять саму систему мобилизации", – отмечет Виталий Кулик.

Он уверен, что, несмотря на демографический кризис, выезд многих за границу, потери раненным и убитыми, усталость военных на передовой, явный недобор живой силы – у нас не исчерпался ресурс тех, кто может воевать. Но покрывать необходимый дефицит следует не через облавы и выемку трудоспособного населения из экономики с ее окончательным обескровливанием.

"То, что власть убрала часть старых военкомов, погрязших в коррупции – действие правильно. Но оно скорее популистское, чем дающее нужный эффект. Подчеркиваю, не поменяв саму систему, мы ничего не решим. И люди, пришедшие с фронта и занявшие места военкомов, вскоре пойдут по той же коррупционной дорожке, что их предшественники. И они тоже будут действовать путем облав, но теперь еще и руководствуясь чувством обостренной справедливости ("я служил – почему эти не хотят?"). Вместо того, чтобы разобраться, подойти более взвешенно, с пониманием. Тогда как облавы и скотское отношение сотрудников ТЦК лишь отталкивают людей от службы. Человек, который может спокойно прийти в центр рекрутинга и написать там соответствующее заявление, иметь дело с военкомами не захочет. И если не будет смена собственно системы, никакие кадровые решения, даже массовое увольнение военкомов старой закалки, делу не поможет", – уверен эксперт.

Он согласен с руководителем фонда "Вернись живым" Тарасом Чмутом, который пояснял – необходима группа людей, экспертов, которые "в теме" нормативно-правового обеспечения вопросов ТЦК и ВСУ. И этой группе необходимо поручить нормативно поработать с проектами соответствующих решений. После чего быстро провести их через все органы власти (законы, постановления правительства, приказы министерств и ведомств).

"И тогда система будет изменена в лучшую сторону. А зачистка персоналий военкомов ни к чему не приведет. Мы лишь воссоздадим систему, которая, возможно, окажется еще более коррумпированной, чем сейчас", – констатирует Виталий Кулик.

Во время военного положения взяточников следует отправлять на фронт

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Как предприниматель я прекрасно знаю, что поднятые вашим изданием вопросы (о коррупции вообще и в ТЦК в частности) очень мешают развиваться украинской экономике. Общество открыто говорит о том, что наш главный внутренний враг – коррупция. Теперь важно, чтобы мы совместными усилиями этого врага побороли".

Руслан Соболь подчеркивает, что бизнес не может планировать (а соответственно — развиваться) в постоянных условиях неопределенности, дефицита рабочих рук (всё больше людей забирается на фронт), коррумпированности, налогового гнета и зарегулированности.

"Для того, чтобы был эффективный фронт, у нас должен быть эффективный тыл. На одного военного, как известно, необходимо десять гражданских, которые обеспечивают его пребывание на фронте. У нас этого и рядом нет. Нет и перестройки экономики на военный лад, о необходимости чего говорится чуть ли не с первых дней полномасштабного российского вторжения. Тогда как РФ это сделала. Открыла новые предприятия, расширила старые, активно изготовляет снаряды, амуницию, вооружения", – отмечает эксперт.

По его мнению, кадровые смены в ТЦК – лишь один из шагов в тылу, необходимых для более качественного отражения российской агрессии. Нам нужен, акцентирует Руслан Соболь, экономический суверенитет, военный суверенитет. Мы должны сами изготавливать вооружения, боеприпасы, амуницию.

"Коррупцию, которая разъедала и разъедает страну, можно в разы уменьшить, приняв закон о, допустим, пожизненном заключении для тех, кто попытается проворачивать подобные преступления во время войны. Или даже лучше – во время военного положения взяточников следует отправлять на фронт. Создавать коррупцио-баты. На фронт же – всех тех, кто помогал им схематозить. Пусть кровью смывают свои грехи. И дать карт-бланш обществу на отлов таких негодяев. С обязательным денежным поощрением и индульгенцией тому, кто сдаст коррупционера. Государство должно защищать такого человека, дать ему иммунитет от правоохранителей, прокуратуры, судебной ветви власти, пока они не реформированы должным образом. Нельзя хватать людей на улицах, в местах отдых, даже прямо на работе, заламывать им руки – и тянуть в армию. Украинцы так не должны поступать! Мы же не россияне, не северокорейцы! – подчеркивает эксперт. – Нанятые нами, обычными гражданами, госслужащие обязаны качественно выполнять свои обязанности. А если нет – пусть сами идут на фронт или просто оставят свой пост, дав возможность более качественно управлять страной во время войны".

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Тем временем Минобороны Украины запустило кампанию по поощрению военнообязанных к обновлению данных в ТЦК.

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