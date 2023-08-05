Коррупционные скандалы с военкомами набирают обороты: о чем говорит ситуация

Тема коррупции украинских военкомов, вставшая в полный рост после скандала со стремительным обогащением во время войны начальника (теперь уже бывшего) Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК) Евгения Борисова, продолжает набирать обороты. Так, на этой неделе представители ГБР разоблачили запорожского военкома, который начислял "боевые" премии своему окружению и содействовал членам криминальной группировки. Также задержан начальник Голосеевского военкомата Киева, который был участником схемы переправки военнообязанных через границу. О чем говорят результаты "охоты" на нечистых на руку военкомов? Какие выводы должно сделать украинское общество? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Большинство военкомов, к сожалению, главной целью ставят личное обогащение

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что факты, которые вскрываются вокруг коррумпированности украинских военкомов, свидетельствуют о полном провале военного учета и вопросов мобилизации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы видим абсолютную неготовность большинства военкомов к исполнению своих непосредственных обязанностей, их крайне низкий моральный облик. Те лица, которые дали присягу, годами исполняли свои обязанности, показали свою несостоятельность, коррупционность – во время широкомасштабной войны, когда необходимо максимально собраться и сделать всё возможное (каждый на своем месте) для отражения агрессии", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, искоренить проблему может не только "чистка" в рядах военкомов, но и системный подход к вопросам воинского учета и мобилизации.

"Так "дикая мобилизация", которая сейчас фактически происходит в Украине, является подтверждением того, что большинство военкомов, к сожалению, главной целью ставят личное обогащение, а не качественное исполнение своих обязанностей", – констатирует Ростислав Кравец.

Изменить ситуацию может кардинальная реформа ТЦК

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Продолжающаяся эпопея с проверками военкомов вряд ли способна шокировать украинцев. Возможно, только в контексте сумм, которые там фигурируют. Но не сам факт наличия коррупции в этой системе. Поскольку каждый военнообязанный – что до широкомасштабного вторжения России, что после – сталкивался со специфическими проявлениями деятельности военкоматов и военкомов. Включая прохождение медкомисисй и прочего, связанного с призывом".

Эксперт считает, что изменить ситуацию может кардинальная реформа ТЦК, предусматривающая полное кадровое обновление.

"Должности, которые некоторые занимают там десятилетиями, должны занять фронтовики, – уверен Игорь Рейтерович. – Также нужна тотальная цифровизация. И, безусловно, максимально жесткое наказание тех, кто был замешан в коррупционных преступлениях и продолжает наживаться даже во время широкомасштабной войны".

Скандалы с военкомами – лишь небольшой штрих общей коррупционной картины

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко называет скандалы с военкомами – отображением той негативной коррупционной тенденции, которая наблюдается в разных аспектах жизни в Украине даже во время войны, когда необходима максимальная поддержка армии.

"По всей стране происходят какие-то странные строительства, в том числе, стадионов. На это тратятся сотни миллионы гривен. В Киеве в очередной раз перекладывают брусчатку, эвакуаторы продолжают красть автомобили. При этом столичные чиновники и барыги, к ним присосавшиеся, наживаются на разного рода схемах", – подчеркивает эксперт.

Учитывая это, продолжает он, скандалы с военкомами – лишь небольшой штрих общей коррупционной картины.

"Но следует понимать, что любая власть, любые политики и чиновники – это отображение общества. И те же военкомы в свое время, вероятно, возмущались коррупцией в какой-то иной сфере, – отмечает Сергей Войченко. – Иногда за лозунгами "всех поймать!" кроется желание передела. Пока не ясно, к чему в итоге приведут все эти военком-задержания (для этого нужно иметь доступ к уголовному производству). Но, как не раз показала практика, революционная целесообразность далеко не всегда хорошо заканчивается".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия выигрывает от выхода из зернового соглашения – достаточно ли реагирует мир.