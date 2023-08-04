ДБР разоблачила еще одного военкома: помогал криминальной группировке

Запорожский военком начислял "боевые" премии своему окружению и способствовал членам криминальной группировки — трудоустраивал их, выдавая им справки, позволявшие не являться на судебные заседания, а также помог выезду за границу их руководителю. Об этом, как сообщают "Комментарии", сообщает Государственное бюро расследований.

Задержание военкома

Задержанный бывший запорожским военком сейчас возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП, сообщает ГБР. А с июля по декабрь 2022, когда он работал в Запорожье, мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. На самом деле, эти работники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, "как в отпуске". Следствие установило, что они не были назначены на должности в боевом подразделении и не участвовали в боях. Тем не менее, военком оформил им все необходимые справки, и они получили боевые выплаты — в общей сложности почти миллион гривен.

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Кроме этого, один из "боевых" подчиненных предоставил справки на получение еще 700 тысяч гривен, якобы из-за потери трудоспособности.

— Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям, — утверждают в ДБР. – Также он помог одному из "уголовных авторитетов" сняться с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Военкому грозит до 12 лет лишения свободы.

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