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В Украине арестовали скандального военкома: огромный размер залога

Как стало известно благодаря журналистам, на мать Евгения Борисова в конце 2022 года приобретена вилла в Испании

сегодня, 22:40
Автор:
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Константин Куликов
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Печерский районный суд Киева отправил под стражу экс-начальника Одесского областного территориального центра комплектования Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине арестовали скандального военкома: огромный размер залога

Евгений Борисов в суде

Во время избрания меры пресечения адвокаты утверждали, что в декабре 2022 и январе 2023 тогдашний военком находился в Испании на реабилитации. Он лечился за собственные средства и легально выехал за границу. По словам самого Борисова, у него в любой момент может оборваться тромб и он может умереть, поэтому арестовывать его нельзя. Также во время судебного заседания Борисов демонстрировал свои травмы и последствия огнестрельного ранения.


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По его словам, он не скрывался, как утверждают прокуроры, а сам приехал в Киев, чтобы пойти с адвокатами в ДБР и сам хотел получить уведомление о подозрении в ДБР.

Кроме того, он, утверждала сторона защиты, добровольно предоставил НАПК документы происхождения средств.

Напомним, что 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн. грн.

После этого Евгений Борисов был уволен, а Национальное агентство по предотвращению коррупции составило обоснованный вывод о его незаконном обогащении в должности руководителя Одесского регионального центра комплектования. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

"Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро", — отмечал глава НАПК Александр Новиков.

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