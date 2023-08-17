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Что больше всего вредит Украине для победы в войне: нехватка боеприпасов на втором месте

Социологическое исследование показало мнения украинцев, что больше всего вредит способности Украины сопротивляться и побеждать Россию.

сегодня, 18:05
Автор:
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Slava Kot
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Фонд "Демократические инициативы" и КМИС провели социсследование, в котором спросили украинцев, что по их мнению "больше всего вредит способности Украины сопротивляться и побеждать Россию". Оказалось, что больше голосов получила коррупция при закупках для армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание НВ.

Что больше всего вредит Украине для победы в войне: нехватка боеприпасов на втором месте

Украинский военный. Фото из открытых источников

Согласно результатам социологического исследования, украинцы указали, что больше всего вредит Украине для победы в войне коррупция при закупке для армии – 61,7% опрошенных выбрали этот вариант. На втором месте оказалась нехватка боеприпасов – 58,3%. Тройку лидеров замыкает нехватка критического оборудования для украинских военных на передовой, в частности, это касается дронов, систем связи и т.д. За этот вариант проголосовало 54% респондентов.


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Также более 50% получили варианты, связанные с коррупцией в военкоматах и недостатком бронированной техники на передовой. То, что проблем нет, или ничего не вредит, избрали 0,4% опрошенных.

Просмотреть инфографику с результатами исследований можно ниже:

Что больше всего вредит Украине для победы в войне: нехватка боеприпасов на втором месте - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Министерство обороны начинает масштабную информационную кампанию, которая касается более 11 млн. украинцев. Главная цель такой деятельности – рассказать украинцам о необходимости обновить данные в Центрах территориальной комплектации. По словам замминистра Украины Ганны Маляр, исследование указывает, что основной причиной необновления данных является страх, поэтому эта информкампания должна объяснить, что не следует бояться.

Также "Комментарии" писали, что украинский военный и популярный видеоблогер Олег Жданов рассказал, когда закончится война в Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-v-ukrajini-shcho-dumayut-ukrajinci-pro-problemi-u-viysku-opituvannya-50343929.html
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