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Минобороны начинает масштабную информкампанию: она касается более 11 млн. украинцев

Министерство обороны предложило новую информационную кампанию.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Министерство обороны начинает кампанию по поощрению военнообязанных к обновлению данных в ТЦК. По состоянию на 2015 год в Украине находится более 11 млн человек призывного возраста, из которых около 7 млн пригодны к военной службе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Military Media Center.

Минобороны начинает масштабную информкампанию: она касается более 11 млн. украинцев

Украинские военные. Фото из открытых источников

Информационная кампания получила название "Обновляй данные в ТЦК" и будет состоять из четырех видеороликов. Заместитель министра обороны Ганна Маляр во время презентации кампании рассказала, что министерство исследовало этот вопрос, чтобы лучше понять, почему люди, имеющие обязательство прийти в ТЦК и обновить свои данные, не делают этого.


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"Мы выяснили, что ключевая проблема – это страх. Поэтому мы разработали кампанию, в которой мы будем беспрецедентно искренними и в которой наши военные, известные комбриги честно признаются, что они тоже боятся, но они одолевают свой страх", — сказала Ганна Моляр.

По словам заместителя министра, обновление данных в Территориальных центрах комплектования не будет означать дальнейшую мобилизацию.

"Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел", — говорит Маляр.

Замминистра объясняет, что процедуру должен пройти каждый, кто состоит на учете. По ее словам, обновление информации облегчит работу ТЦК, а также снимет часть коррупционных рисков. Кроме того, обновленные данные государство сможет использовать должным образом.

Ганна Маляр рассказывает, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи, ведь есть потребность и в других специальностях.

Просмотреть один из роликов и информационной кампании "Обновляй данные в ТЦК" можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Залужный показал настоящий ночной ужас для пехоты кафиров.

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Источник: https://t.me/militarymediacenter/2893
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