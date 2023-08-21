В ТЦК больше нет очередей: почему изменилось мышление украинцев – что на это повлияло

17 августа президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Вот только с пополнением рядов украинского войска не так все просто. Год назад в это время (да и раньше – тоже) в территориальные центры комплектования (ТЦК – бывшие военкоматы) нередко стояли очереди. Теперь же практически каждый день в сети появляются видео, как работники ТЦК фактически отлавливают мужчин призывного возраста. Многие попросту "бегают" от военкомов. Почему так кардинально изменилось мышление украинского общества? Что на это могло повлиять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Вполне понятно, что за 18 месяцев все желающие воевать уже воюют

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан рассуждает так:

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"Ничего удивительного в том, что у ТЦК уже нет очередей добровольцев. В любом демократическом государстве, в котором общество не поражено какой-то махровой пропагандой, есть лишь ограниченный процент мужчин (и еще меньше женщин), которые готовы идти добровольцами на фронт. Вполне понятно, что за 18 месяцев все желающие воевать уже воюют".

В то же время, продолжает эксперт, есть статья 65 Конституции Украины. Согласно ей, "Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов, является обязанностью граждан Украины".

Следовательно, отмечает Вадим Трюхан, согласно действующему законодательству, которым детализируется это положение, каждый гражданин Украины, пригодный к военной службе, может быть мобилизован.

"А то, что часть граждан Украины, которые по закону могут быть призваны на военную службу, "бегают" от ТЦК, пусть остается на их совести", – резюмирует эксперт.

Отсутствие четкой стратегии Запада сдерживает украинцев

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что есть несколько факторов, которые значительно уменьшили число украинцев, желающих воевать.

"Уже понятно, что идет война в долгую. А такая всегда приносит усталость. Мы видим, что устает Запад. В тех же США периодически обсуждается тема поддержки Украины (меньше она должна стать или больше). В западной прессе всё больше статей направленности – нужно договариваться. И в самой Украине спустя почти полтора года полномасштабной агрессии, конечно, усталость тоже присутствует", – поясняет аналитик.

Кроме того, отмечает она, пережив тяжелейший осенне-зимний период, когда враг пытался оставить нас без света и тепла, активно атаковал, мы большие надежды возлагали на весенне-летний этап войны, когда в атаку пошли уже ВСУ.

"Были большие ожидания от нашего контрнаступления, которое, увы, идет медленно. Прежде всего, из-за недостатка нужных видов вооружений. Запад явно затягивал и затягивает с этим. А эффективно продвигаться вперед, не имея современной авиации, дальнобойных ракет в нужном количестве, практически невозможно. Неудивительно, что нет результата, который ожидали Украина и Запад (прорыва на южном направлении, обрубание сухопутного коридора в Крым). Нет и логики понимания стратегии Запада. Если он делает ставку на войну в долгую, наверное, надеется на хаотичные процессы внутри РФ, которые остановят войну. Но пока мы видели лишь всплеск в виде странного бунта вагнеровец. И всё", – констатирует Олеся Яхно.

Так что отсутствие четкой стратегии Запада сдерживает украинцев, отмечает она. И на поле боя. И на пути в ТЦК.

"Появись такое видение, оно внесло бы понятность для Украины, Запада, самой РФ, – уверена эксперт. – Если мы будем понимать, что получим к такому-то моменту истребители, дальнобойные ракеты в нужном количестве, то поймем, что контрнаступление будет успешным к концу осени или следующей весной. И это может добавить стремление приложиться к победе. А пока Запад не демонстрирует готовности перейти от подхода "помогать Украине как можно дольше" – к подходу "помогать настолько, чтобы Украины быстрее победила", это сказывается и на настроениях внутри нашей страны. Потому меньше добровольцев, мужчин призывного возраста, готовых с таким запалом, как год назад, идти воевать".

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