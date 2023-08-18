Коммунальщикам и владельцам домов хотят дать право вручать повестки: о чем говорит инициатива

В сети продолжает активно осуждаться новость о том, что коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить полномочия вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже появился на сайте ВР. Изменения планируют внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе". Согласно законопроекту, предлагается также разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также содействовать их прибытию по вызову в территориальные центры комплектования (ТЦК – бывшие военкоматы). О чем говорит такая инициатива нардепов "Слуги народа"? Как на нее реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Повестки. Фото: из открытых источников

Попытки внести изменения в ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе – очередной законодательный спам, не имеющий шанса даже попасть на первое чтение

Политический эксперт Александр Антонюк подчеркивает, что каждый парламентский созыв имеет своего условного "Каплина". И этот – не исключение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Интересующиеся работой парламента помнят этого комедийного персонажа, который в предыдущем созыве занимал лидерство по законодательному спаму. В конце каденции ВР 8 созыва, во всех без исключения комитетах, в которые заходили законодательные инициативы Сергея Каплина, рассмотрение законопроекта лишь при упоминании его автора начиналось и завершалось диким ржачем (иначе я не могу описать реакцию рабочего процесса, при котором неоднократно присутствовал) и отклонением без детального рассмотрения по сути", – делится эксперт.

По его словам, нечто аналогичное мы видим и сейчас, в том числе, с попытками изменения в ст. 38 закона "О воинской обязанности и военной службе".

"Это очередной законодательный спам, не имеющий шанса даже попасть на первое чтение, – уверяет Александр Антонюк. – В сегодняшнем созыве Верховной Рады есть уже сложившаяся традиция – если инициатором законодательной инициативы является Георгий Мазурашу или Марьяна Безугла, такая инициатива не будет иметь никакого продолжения в рассмотрении Верховной Радой, не говоря уже о принятии в виде Закона".

Эта инициатива не имеет смысла

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко рассуждает так:

"Я считаю, что этот законопроект вряд ли будет проголосован. А даже, если это каким-то чудом случится, он не сможет быть реализован. Потому что ни управляющие, ни обслуживающие компании, ни главы ОСДМ не имеют полномочий для сбора данных о военнообязанных мужчинах, а уж тем более для содействия их прибытию по вызову в ТЦК".

К тому же, продолжает эксперт, более 30% домов у нас – это юридические лица, там нет управляющих компаний.

"И думаете, хозяин такого дома будет разносить повестки? Или дворники в семь утра начнут встречать выходящих из дома жильцов с повестками? Это абсурд... Как и сам законопроект. Так что, думаю, эта инициатива не имеет смысла, – говорит Олег Попенко. – Между прочим, сейчас большинство управляющих компаний, особенно коммунальные, и так исполняют функцию военкомата. В том же Киеве их представители по районам разносят повестки по квартирам".

Читайте также на портале "Комментарии" — как побороть коррупцию во время войны – сработает ли ставка на очищение в ТЦК.



