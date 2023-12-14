Арестович поставил Путина в пример для Украины

Политический обозреватель и блогер Алексей Арестович прокомментировал пресс-конференцию президента России Владимира Путина и поставил его в пример для Украины. По словам Арестовича, своими действиями Россия имеет преимущество над Украиной.

Украинский блоггер Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович провел параллели между украинцами и россиянами на основе "прямой линии" с Путиным.

. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками", — пишет Арестович в социальной сети X. "Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожглиПутин называет нас братьями и единым народом, а мы их — свиньями и орками", — пишет Арестович в социальной сети

Также Арестович указал, что на экране во время выступления Владимира Путина появлялись неудобные вопросы от россиян, однако блоггер не подчеркнул, что президент России не отвечал на большинство из них. Бывший советник ОП наоборот критиковал украинцев, которые по его словам "погружаются в ...не смотреть вверх", то есть не замечают будущей очевидной катастрофы.

В итоге Арестович пытается задать риторический вопрос о преимуществах между Украиной и Россией.

"Как вы думаете – у кого преимущество: у нас или у них?", — пишет Арестович.

Большинство пользователей негативно отреагировали на текст Арестовича: "Дядя у тебя фляга потекла", "Люсь, поезжай уже в Россию и проси гражданство", "Ого, каким ты шизоидом стал".



Ранее портал "Комментарии" сообщал о мрачном прогнозе Арестовича о войне в Украине. Кроме того, политический обозреватель дал свое видение трех сценариев в войне в Украине на 2024 год.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович опубликовал свою предвыборную кампанию, где одним из пунктов блоггер засвидетельствовал нежелание возвращать оккупированные территории военным путем. Кроме того, Арестович заявлял, что из-за ситуации в войне украинцев ожидает "удар о стену".