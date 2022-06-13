logo

BTC/USD

24309.59

ETH/USD

1225.10

LTC/USD

42.51

USD/UAH

35.65

EUR/UAH

37.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На каких участках фронта оккупанты имеют прогресс - ISW
commentss НОВОСТИ Все новости

На каких участках фронта оккупанты имеют прогресс - ISW

Россияне штурмуют позиции ВСУ в направлении Славянска и Лисичанска

сегодня, 09:15
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По информации главы Луганской ОВА Сергей Гайдая, на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 детей. В Северодонецке россияне уничтожают жилые кварталы бомбардировками, в бомбоубежищах еще остаются гражданские, украинских военных враг несколько оттеснил. Лисичанск, Горное, Врубовка, Золотое постоянно обстреливаются из тяжелой артиллерии. ВСУ отразили штурм россиян на направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Россияне атакуют направление Золотого.

На каких участках фронта оккупанты имеют прогресс - ISW

Фото Генеральный штаб ВСУ

Также он добавил, что угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет. Оккупанты уничтожили два моста через Северский Донец, третий мост находится под обстрелами.

Специалисты Института изучения войны говорят о возможных планах оккупантов по попыткам прорвать линию обороны возле Тошковки или от Попасной на север, и попытаться оцепить Лисичанск или штурмовать город с западного берега Северского Донца. Также, вероятно, они захотят переправиться через реку и взять в котел украинских защитников в Северодонецке, отрезав им пути отхода.

В настоящее время атаки россиян в направлении Тошковки отбиты и неудачны. Российские подразделения попытались продвигаться юго-восточнее Изюма в сторону Славянска на этом участке 12 июня достигли постепенного прогресса. На каналах "ДНР" сообщали, что якобы оккупанты захватили Богородичное у административной границы Харьковской и Донецкой областей. От села по дороге в Славянск почти 50 километров.

Атаки на села Довгенькое, Долину и Мазановку в направлении Славянска были неудачными, их отбили ВСУ. Русские совершали наземные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута. ВСУ отразило атаки оккупантов возле Врубовки и Николаевки, чтобы выйти на трассу Бахмут-Лисичанск. По прогнозам экспертов, оккупанты будут пытаться прорваться на этом участке, чтобы выйти на город и взять его в окружение.

Как писал портал "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов считает, что быстрого прорыва украинской армии на подступах к Херсону ожидать не стоит.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-12
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!