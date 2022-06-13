На каких участках фронта оккупанты имеют прогресс - ISW

По информации главы Луганской ОВА Сергей Гайдая, на территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 детей. В Северодонецке россияне уничтожают жилые кварталы бомбардировками, в бомбоубежищах еще остаются гражданские, украинских военных враг несколько оттеснил. Лисичанск, Горное, Врубовка, Золотое постоянно обстреливаются из тяжелой артиллерии. ВСУ отразили штурм россиян на направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Россияне атакуют направление Золотого.

Фото Генеральный штаб ВСУ

Также он добавил, что угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет. Оккупанты уничтожили два моста через Северский Донец, третий мост находится под обстрелами.



Специалисты Института изучения войны говорят о возможных планах оккупантов по попыткам прорвать линию обороны возле Тошковки или от Попасной на север, и попытаться оцепить Лисичанск или штурмовать город с западного берега Северского Донца. Также, вероятно, они захотят переправиться через реку и взять в котел украинских защитников в Северодонецке, отрезав им пути отхода.

В настоящее время атаки россиян в направлении Тошковки отбиты и неудачны. Российские подразделения попытались продвигаться юго-восточнее Изюма в сторону Славянска на этом участке 12 июня достигли постепенного прогресса. На каналах "ДНР" сообщали, что якобы оккупанты захватили Богородичное у административной границы Харьковской и Донецкой областей. От села по дороге в Славянск почти 50 километров.

Атаки на села Довгенькое, Долину и Мазановку в направлении Славянска были неудачными, их отбили ВСУ. Русские совершали наземные и артиллерийские атаки к востоку от Бахмута. ВСУ отразило атаки оккупантов возле Врубовки и Николаевки, чтобы выйти на трассу Бахмут-Лисичанск. По прогнозам экспертов, оккупанты будут пытаться прорваться на этом участке, чтобы выйти на город и взять его в окружение.



Как писал портал "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов считает, что быстрого прорыва украинской армии на подступах к Херсону ожидать не стоит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!