Вернутся ли 17-летние из-за границы, чтобы стать на учет в ТЦК: о чем говорит инициатива властей

Военнообязанным украинцам за границей, которые обновили свои учетные данные в "Резерв+" и имеют статус "в розыске", нужно вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК. То же касается украинцев за рубежом, которым исполнилось 17 лет. Они должны вернуться и стать на военный учет в ТЦК. Что вы думаете об этом требовании Минобороны? Не получится ли так, что из-за такого шага власти достаточно большое количество граждан просто откажется возвращаться назад не только сейчас, но и по окончании войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Большинство 17-летних вряд ли смогут приехать в Украину

Директор Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что возвращение 17-летних людей из-за рубежа обратно в Украину – это просто невыполнимая для них задача, потому что у них нету материального ресурса для того, чтобы приехать в Украину.

"Представьте себе, что молодой человек живёт где-нибудь в Калифорнии или в Монитобе в Канаде. Чтобы иметь средства на поездку в Украину ему нужно очень много работать. Кроме того, современные 17-летние дети очень инфантильны и для многих это может быть вообще вторая поездка в жизни. Подавляющее количество 17-летних, которые оказались за рубежом, это дети тех людей, которые выехали из Украины в начале войны. То есть, их вывезли из Украины, когда им было по 14-15 лет. Они полностью зависят от материального состояния и адаптации родителей в тех странах, где они находятся", – отметил Виктор Савинов.

При этом аналитик обращает внимание, что здесь возникает две проблемы.

"Если родители не встроились в общество страны, в которой они находятся, то у семьи просто нет денег на то, чтобы отправить ребёнка обратно в Украину. А, если семья, наоборот, адаптировалась в той стране, в которую она выехала, в этой семьи нет никакой мотивации отправлять ребёнка в Украину. Потому что они планируют свою жизнь в другой стране. Поэтому подавляющее большинство 17-летних либо по материальной причине, либо по причине того, что их родители просто не отпустят, вряд ли смогут приехать в Украину", – резюмировал эксперт.

Страну нужно объединять

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что ситуация с обновлением данных в электронном виде должна быть такой, чтобы реально решить вопрос регистрации, ведь мы все помним объяснения, почему так не совсем адекватно себя вели в большинстве случаев работники ТЦК.

"Возможно после вступления в силу новых норм закона о мобилизации таких случаев стало меньше, но они есть. Главная задача – это понимать реальное количество людей, стоящих на военном учете. Потому что ситуация здесь достаточно сложная и обновление данных в электронном виде должно решить вопрос. После успешной регистрации должно быть понимание, сколько у нас людей, какой у них возраст, какие профессии. И после этого можно было бы подбирать тот резерв, который можно было бы мобилизовать", – отметил эксперт.

По его убеждению, должна работать система, чтобы ясно понимать, сколько людей можно мобилизовать, условно говоря, сколько людей можно мобилизовать ежедневно.

"Ответы на все эти вопросы как раз и должен дать электронный реестр. Мы должны понимать в каких областях и сколько у нас есть артиллеристов, штурмовиков и так далее. Сейчас же происходящее больше похоже на профанацию", – отметил Виталий Бала.

Он отмечает, что не совсем непонятно, почему Минобороны именно сейчас заинтересовалось 17-летними ребятами. Ведь есть закон, есть указ президента, что в Украине могут мобилизовать только с 25 лет.

"Непонятно, зачем сейчас трогать 17-летних. Неужели у работников ТЦК и СП мало работы? То есть, работники ТЦК должны, в первую очередь, заниматься теми, кого реально, согласно закону, сейчас можно мобилизовать. И только после решения проблем с реестром, учетными данными переходить к другому этапу работы. Так что такие необдуманные, контраверсионные решения и действия властей вызывают только негатив. В этой ситуации могу представить маму 17-летнего парня, за границей. Что она сделает? В большинстве своем скажет, чтобы сын нигде не регистрировался. Такое впечатление, что все делается для того, чтобы люди не возвращались в Украину. Конечно, некоторые будут возвращаться, но подавляющее большинство восприняло такую инициативу власти негативно. Потому это путь не в том направлении, чтобы объединить страну. Такие действия власти только разъединяют украинцев и не способствуют всеобщей мобилизации, которая нам нужна для победы", – констатировал эксперт.

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