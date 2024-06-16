logo

BTC/USD

66548.43

ETH/USD

3580.42

LTC/USD

79.01

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Названо условие, которое позволит России принять участие в Саммите мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Названо условие, которое позволит России принять участие в Саммите мира

Россия сможет принять участие в следующем Саммите мира, если выполнит одно условие, заявила Урсула фон дер Ляйен.

сегодня, 16:37
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.

Названо условие, которое позволит России принять участие в Саммите мира

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен выступила на Саммите мира, где указала на главное условие для участия России в следующем Саммите мира. По ее словам, после выполнения этого условия мир сможет двигаться к окончанию войны в Украине, которую начала Россия.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия. И идти к миру как к финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро", — сказала Урсула фон дер Ляен.

В Саммите мира в Швейцарии приняло участие 92 страны, из которых 80 подписали совместную декларацию. Она включала в себя три основных пункта: ядерную безопасность и передачу Украине Запорожской АЭС; продовольственную безопасность с доступом к украинским портам; обмен пленными и возвращение украденных Россией украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией. Представитель Зеленского указал на основные условия, при которых Россия может быть допущена на следующий мирный саммит по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, как российский диктатор Владимир Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии. Оказалось, что Путин использовал пропагандистские заявления о якобы готовности к переговорам, чтобы повлиять на страны, участвовавшие в мирном саммите.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости