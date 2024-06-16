Названо условие, которое позволит России принять участие в Саммите мира

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала основное условие, при котором Россия может принять участие в следующем Саммите мира. По ее словам, Кремль должен для этого проявить желание и придерживаться мирных переговоров на основе Устава Организации объединенных наций.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляйен выступила на Саммите мира, где указала на главное условие для участия России в следующем Саммите мира. По ее словам, после выполнения этого условия мир сможет двигаться к окончанию войны в Украине, которую начала Россия.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия. И идти к миру как к финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро", — сказала Урсула фон дер Ляен.

В Саммите мира в Швейцарии приняло участие 92 страны, из которых 80 подписали совместную декларацию. Она включала в себя три основных пункта: ядерную безопасность и передачу Украине Запорожской АЭС; продовольственную безопасность с доступом к украинским портам; обмен пленными и возвращение украденных Россией украинских детей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности Украины к мирным переговорам с Россией. Представитель Зеленского указал на основные условия, при которых Россия может быть допущена на следующий мирный саммит по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в США объяснили, как российский диктатор Владимир Путин пытался сорвать Саммит мира в Швейцарии. Оказалось, что Путин использовал пропагандистские заявления о якобы готовности к переговорам, чтобы повлиять на страны, участвовавшие в мирном саммите.