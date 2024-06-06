Кому и на сколько отключают свет в Украине: от чего это зависит

Украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

Отключают всех по-разному, так работает наша система

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко пояснил, что стабилизационные отключения света – это отключения электроэнергии, которые происходят во избежание блэкаутов, то есть полного отключения.

"Это происходит, когда диспетчер Укрэнерго видит дефицит электроэнергии в том или ином регионе, он ничего не может сделать в этой ситуации, чтобы переподключиться. Поэтому они просто отключают у нас регионы. К сожалению, дефицит генерации на сегодня очень большой. Потому в разных регионах разные отключения. Мы потеряли огромное количество генерации. В связи с этим Укрэнерго вынуждено отключать регионы достаточно много раз и в разное время", – отметил эксперт.

А относительно вопроса, почему люди сидят где-то по 2 часа, где-то по 4 часа, а где-то по 18 часов без света, это, по словам Олега Попенко, уже сложнее вопрос. Потому что он не совсем имеет прямое отношение к отключениям.

"Это скорее не технический, а политический вопрос. Имеет значение, кто в том или ином регионе мэр, кто народный депутат, какие политические деятели. Имеет также значение близость тех или иных людей к Министерству энергетики, Укрэнерго, политикуму и так далее. К сожалению, в Украине вся эта работа идёт в ручном режиме, то есть, решения по отключению тех или иных регионов зачастую принимаются не в стандартной экономико-правовой форме, а в нестандартной ручной. Потому что, например, мэр в том или ином городе лоялен к власти, и он имеет хороший социологический уровень. А в другом регионе не лоялен. Соответственно, кого-то можно отключать на 10-12-14-16 часов, чтобы пресонуть, а кого-то можно вообще не отключать. Вот приблизительно так и работает наша система", – прокомментировал эксперт.

Укрэнерго и Облэнерго ежедневно устанавливают лимиты

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев отметил, что графики стабилизационных отключений вводятся для того, чтобы равномерно распределить те лимиты, которые установлены Облэнерго и Укрэнерго для бытовых и промышленных потребителей в Украине.

"Лимиты возникли из-за нехватки генерации вследствие разрушения маневровой мощи из-за российских ударов по тепловым электростанциям и гидроэлектростанциям Украины. Стабилизационные графики определяются исходя из величины ограничений", – отметил эксперт.

Он добавляет, что ограничения, то есть, лимиты определяются Укрэнерго ежесуточно, исходя из тех прогнозных объемов генерации, которые имеются на конкретные сутки. Поэтому лимиты могут быть как большими так и меньшими. Из-за этого и отключения могут быть, как большими, так и меньшими.

"В один день прогнозируются, например, солнечная погода. Есть большие объемы генерации на солнечных электростанциях и получается, что меньшие ограничений. Следовательно, менее длительные периоды отключений. В другой день плохая погода и длительность отключения больше. На третий день, например, аварийное выключение какого-либо из энергоблоков на какой-то из действующих станций. Поэтому более длительное отключение оттого и в разные периоды", – говорит Геннадий Рябцев.

По его словам, кроме стабилизационных графиков, определяемых лимитами, устанавливаемыми Укрэнерго и Облэнерго, существуют аварийные отключения света. Их применяют, если что-то происходит в электросети или в энергосистеме.

"Может быть внезапное выключение того или иного энергоблока или это может быть авария на какой-либо из магистральных линий электропередач, или произошло погодное ненастье, очередная атака врага, вследствие которой повреждается оборудование. Поэтому следует различать аварийные отключения, происходящие вне любых графиков и стабилизационные графики отключений, которые определяются теми лимитами, которые ежесуточно рассчитывает Укрэнерго и Облэнерго", – подытожил эксперт.

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