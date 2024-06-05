Почему государство не национализирует ДТЭК: что происходит на энергорынке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих интервью уже после начала полномасштабной войны, по сути, анонсировал продолжение национализации энергетических активов. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, может ли государство взяться за национализацию ДТЭК? Если да, то почему до сих пор этот процесс не продвигается.

ДТЕК. Фото: из открытых источников

Облэнерго должны быть в первую очередь национализированы

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что, если исходить из логики, что сейчас повреждены принадлежащие ДТЭК станции и государство будет тратить средства на то, чтобы их восстанавливать, то они должны быть в государственной собственности.

"То есть, компания ДТЭК сейчас несет убытки и значит, она должна быть в государственной собственности, если она восстанавливается за счет налогоплательщиков. Допустим там ТЭЦы. Что касается другой генерации, то пусть занимается генерацией. Я сторонник того, чтобы вообще не только у компании ДТЭК, но и у других собственников были национализированные облэнерго. Потому что это нонсенс, когда владелец генерации контролирует, в том числе, распределение энергии. Это, кстати, вообще нарушение антимонопольных норм Третьего европейского Энергопакета", – отметил эксперт.

Он добавил, исходя из сложившейся на сегодня ситуации все облэнерго должны быть национализированы и максимально либерализировано производство генерации в нашей стране.

"То есть, кто хочет, тот и может иметь биогазовые установки или газокомпрессорные. Должна быть либерализирована такая вещь как возможность создания сетей, независимо от выбора облэнерго. Условно говоря, несколько производителей какого-либо региона могут объединиться, имея собственную генерацию и самим производить сеть, для того чтобы решить проблему, связанную с нехваткой генерации, которая у нас наступила после ударов РФ по энергообъектам. А компания ДТЭК может инвестировать в производство генерации собственно сколько там пожелает, но на общих условиях, как и все производители", – говорит Тарас Загородний.

Эксперт подчеркнул, что он сторонник того, чтобы на этот рынок заходило максимальное количество производителей, в том числе мелких.

"Условно говоря простой человек с солнечной батареей тоже должен иметь возможность торговать энергией, если у него она есть. Отдавать в сеть или облэнерго или собственную сеть создать. Резюмируя, почему облэнерго должно быть государственным? Потому что доступ должен быть свободным для всех производителей, а не преследовать частный интерес для того, чтобы выставлять большие счета за подключение или неподключение", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Государство уже давно должно было национализировать ДТЭК

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко предлагает даже по-другому ставить вопрос, в частности, не так, что "государство может взяться за национализацию ДТЭК", а так, что "государство уже давно должно было это сделать".

Более того, отмечает эксперт, правительство, как распорядитель национальных активов и основной акционер государственных предприятий, должно было ликвидировать на все время действия особого периода, начавшегося с применением военного положения, корпоративное управление, убрать со всех предприятий наблюдательные советы и установить фиксированные низкие заработные платы.

"Доля менеджмента, на уровне не выше двухкратного среднего показателя по компании. И ее рост тогда напрямую зависел бы от роста зарплат работников. Для национализированного ДТЭКа – так же. Потому что какая-угодно компания на монопольном рынке может спокойно работать даже без топ-менеджмента, под руководством чиновников профильного министерства напрямую, а без квалифицированного персонала – не сможет. А относительно того, почему это не сделано... я не премьер. Да и мысли читать не умею", – прокомментировал Юрий Гаврилечко.

Кроме того, добавил эксперт, только жесткая иерархия и единое руководство всей энергосистемой целесообразны во время войны.

"Так что есть у нас Минэнерго? Ну, пусть и управлением занимается и несет ответственность. Потому что сейчас проблем множество, а ответственных не найдешь", – резюмировал Юрий Гаврилечко.

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