Стали известны все страны, которые не подписали совместное заявление Саммита мира

По итогам двухдневного Саммита мира в Швейцарии 80 стран из 93 участников международного мероприятия подписали совместное коммюнике. Таким образом, только 13 из них отказались от совместного заявления по итогам Саммита мира.



Несколько стран отказались подписать совместное заявление Саммита мира. Фото из открытых источников

Саммит мира рассматривал 3 из 10 пунктов формулы мира для окончания войны в Украине. Первый касается ядерной безопасности и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины и ее работы под наблюдением МАГАТЭ. Второй пункт был о глобальной продовольственной безопасности, в том числе безопасном судоходстве в Черном и Азовском морях с доступом к украинским портам. Третий пункт Саммита мира касался обмена пленных по формуле "все на все", а также возвращение украинских детей, которых похитила Россия.

На экране на Саммите мира организаторы показали список из 80 стран, подписавших совместное заявление по согласованию пунктов международного мероприятия. Оказалось, что в список не попали 13 стран.





13 стран, которые не подписавшие совместное коммюнике Саммита мира: Армения, Бахрейн, Таиланд, Колумбия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка и ОАЭ. Также не подписали документ Бразилия и Ватикан, которые на мероприятии были как наблюдатели.

Однако, как указал Дмитрий Кулеба, к декларации Саммита мира могут присоединиться страны уже после окончания мероприятия, а также те, которые в нем не участвовали, но хотят присоединиться к инициативе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Колумбии назвал неожиданную причину, по которой отменил свой визит на Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьера Италии, указавшем о необходимости заставить Россию сдаться в войне против Украины.