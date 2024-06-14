Важность соглашения о безопасности с США: не повторит ли оно судьбу Будапештского меморандума

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение между США и Украиной по безопасности, рассчитанное на 10 лет, сообщает Reuters. При этом еще ранее издание The Washington Post опубликовало материал, в котором говорится, что, учитывая тот факт, что претендент на должность главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп лидирует над Джо Байденом во многих избирательных опросах, уже подписанное соглашение остается очень туманным. Журналисты намекают, что США могут либо вообще отмежеваться от взятых на себя обязательств, либо выполнять их частично. Как уже подписанное соглашение может усилить позиции Киева в войне? Есть ли гарантии, что соглашения, которые Украина подписала с США и рядом других стран, не повторят судьбу Будапештского меморандума? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента Украины

Соглашение, подписанное с США, даёт ответы на многие вопросы

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что, конечно же, есть определенные опасения что все соглашения, которые подписывала Украина с различными странами, могут быть не выполнены в случае, если в этих странах поменяется власть.

Однако, подчеркивает эксперт, не следует забывать, что все соглашения подписывались со странами с развитой демократией для которых характерная некая преемственность в решениях и в проводимой политике.

"Особенно, если это касается каких-то внешних связей. Поэтому даже, если там поменяется власть, с большой долей вероятности, предварительно подписанные соглашения, в данном случае соглашения с Украиной, будут выполняться. Очень показательным здесь есть, например, история с Великобританией, где, скорее всего, на выборах победят лейбористы. То есть, представители оппозиции. Причем эта победа, судя по всему, будет носить разгромный характер. Но при этом уже сейчас они официально заявляют о том, что будут полностью поддерживать Украину и выполнять, соответственно, то соглашение, которое было подписано Риши Сунаком", – отметил Игорь Рейтерович.

Он добавляет, что в контексте американского соглашения есть, конечно, свои нюансы.

"С одной стороны, оно гораздо более детализированное, чем все предыдущие. Оно действительно даёт ответы на многие вопросы. Хотя там и нет конкретных цифр, но там достаточно четко выписаны направления сотрудничества между Украиной и США", – отметил эксперт.

Он также призывает обратить внимание даже на само название соглашения. Это именно двустороннее соглашение, а не общее какое-то соглашение о гарантиях безопасности Украины. Более того, это будет первое соглашение, которое собираются зарегистрировать на уровне Организации Объединенных наций.

"Может это, кстати, связано с тем чтобы в какой-то мере подстраховаться на будущее и создать такой прецедент, который даже в случае победы Трампа будет достаточно сложно отметить. Ну, и плюс, не будем забывать, что есть ещё время как минимум до начала февраля следующего года, поскольку выборы хоть и проходят в США в ноябре, даже в случае победы Трампа, он сможет официально вступить в должность не раньше, чем в феврале 2025 года. И поэтому до этого времени есть какой-то определенный шанс, что будет попытка ратифицировать это соглашение в Конгрессе. По крайней мере об этом говорили представители Офиса президента Украины. Получится это или нет, я больше склоняюсь к тому, что нет и, скорее всего, это не удастся сделать. Но какие-то определенные попытки максимально имплементировать это соглашение в действующий договор по предоставлению финансовой и военно-технической помощи Украине, конечно будут сделаны. Поэтому в данном случае нам надо получать максимальные дивиденды от самого факта подписания этого соглашения, от того, что оно будет приносить нам определенную и непосредственно практическую пользу", – отметил эксперт.

По его словам, не стоит забывать и о символической пользе от этого соглашения. Потому что это сигнал для других стран, что, если у нас есть такое соглашение США, с Украиной могут его подписывать и те, кто ещё как бы раздумывал над этим и не имел четкого понимания – надо им это делать или нет.

"Ну, и будем надеяться, что независимо от результатов президентских выборов, администрация, которая будет в Белом доме, будет поддерживать это соглашение и как минимум в течение 10 лет предоставлять определенные гарантии Украине", – резюмировал Игорь Рейтерович.

Пока мы получили максимум, который только могли

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, результаты выборов в США еще неизвестны, так же, как и действия Трампа, если он победит. Потому что раньше его стратегия была минимизировать помощь Украине, а сейчас он уже готов давать разрешение на удары по Москве. Есть вероятность, что Трамп может взять на вооружение помощь Украине в войне с рф. Давайте вспомним, что именно Трамп принял решение о передаче Украине Джавелинов, а также наложил санкции на Северный поток-2. Во-вторых, ни одна ратификация не спасает от того, что одна из сторон по тем или иным причинам не будет выполнять свою часть соглашения. Всё зависит от уровня отношений, от наличия интереса и взаимозависимости. Это ключевое".

Эксперт отмечает, что это соглашение поднимает уровень отношений Украины и США на новый уровень. Оно содержит закрепление важных для Украины шагов, которые предпринимают и продолжат предпринимать США.

"Да, оно не содержит гарантий безопасности, потому что их мы сможем получить только в ситуации выхода на какие-то договоренности в части мирного соглашения. Это предмет торгов США с рф, как и вопрос нашего вступления в НАТО. Надо тоже осознавать это. Мы получили максимум, который могли. И это прорыв и заслуга наших дипломатов и президента. А дальше нужно будет работать над тем, чтобы у новой администрации был интерес выполнять соглашение. Также нам нужно максимально использовать время до выборов, чтобы выжать из соглашения все, что можем", – отметил Игорь Петренко.

В-третьих, отмечает собеседник портала "Комментарии", вообще некорректно сравнивать соглашения и Будапештский меморандум. Они о другом. Суть соглашений – закрепить гарантии помощи и сотрудничества, прежде всего, в оборонной сфере на двустороннем уровне. А вот Будапештский меморандум – типа был о "гарантиях безопасности"… Поэтому соглашения – это о другом.

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