Услышали ли Зеленского в Германии: о чем говорят его заявления

Страна-агрессор будет вынуждена искать путь к настоящему миру только тогда, когда ее ограничат в возможности терроризировать соседей. Такое заявление во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул важность усиления мобилизации, что, по мнению Зеленского, является единственной гарантией того, что удастся отстоять страну. А еще обрадовал новостями по получению Украиной вскоре еще двух-трех систем ПВО. О чем говорят месседжи президента, озвученные в Германии? Можно ли ожидать, что партнеры наконец-то начинают понимать те вызовы, которые перед ними оказались и готовы активнее поддерживать Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Борис Писториус. Фото: сайт Офиса президента Украины

Киев будет продолжать бороться, не готов начинать с Москвой переговоры

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что заявления, которые сделал президент Владимир Зеленский в Германии преследуют цель, в первую очередь, показать Западу, что Украина, несмотря на все сложности, которые есть в энергетической сфере, в непростой ситуации на фронте, пока все равно продолжает бороться и борется за более сильную позицию для себя в возможных будущих переговорах с Россией.

"Собственно, заявления Зеленского во многом сделаны для того, чтобы показать, какой бы сейчас ни была сложной ситуация, но пока Киев не готов начинать с Москвой переговоры. Готов это сделать только в том случае, если позиция Украины будет значительно усилена. В том числе, поддержкой западных стран и в том числе более благоприятной ситуацией на фронте. Недаром эти заявления прозвучали именно в Берлине. Ведь Германия сегодня среди европейских стран помогает Украине больше всего", – отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что заявления сделаны для политиков, которые уже сейчас пытаются подать ситуацию так, что Украине нужно как можно быстрее переходить к переговорам с Россией.

"Украинские власти хотят показать, что они готовы переходить к этой модели лишь в том случае, если будут иметь более усиленную позицию. Заявления прозвучали именно сейчас еще и потому, что на Западе сейчас есть определенная турбулентность по отношению к в целом политическому будущему, потому что состоялись выборы в Европарламент, где ультраправые партии набрали больше голосов, чем в предыдущем составе Европарламента. Мы понимаем, что впереди выборы в Великобритании, Франции, США", – отметил политолог.

По его словам, Зеленский дал понять, что Украина ожидает от Запада сохранения моделей поддержки.

"Вопрос только в том, услышит ли это Запад и западные политики, потому что мы видим, что волна правого популизма в Европе только набирает обороты. И представители некоторых партий как минимум сомневаются, нужно ли сохранять действующую модель поддержки Украины. Однако, по крайней мере, пока что выглядит так, что позиция Киева выглядит непоколебимой. Хотя, не исключено, что в дальнейшем все будет зависеть от двух вещей – развития ситуации на фронте и на Западе среди партнеров", – подытожил эксперт.

Украина содрала маску с России

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий называет заявления президента Владимира Зеленского абсолютно причастными к реальности. Их понимают в мире и они совершенно логичны.

" И заявление о необходимости поддержки Украины, и заявление о том, что Россия должна понести ответственность, и заявление о необходимости мобилизации в Украине – все это совершенно очевидные вещи. Конечно, можно сказать, что необходимо было решать эти вопросы и 20, и 30 лет назад, готовя страну к ожидаемой войне. Однако сейчас имеем такую ситуацию, которая есть и от нее нужно отталкиваться. Поэтому эти месседжи Зеленского абсолютно причастны к реальности и встречают довольно серьезную международную поддержку в мире", – отметил эксперт.

Александр Палий также обратил внимание, что одним из последствий этой войны является то, что Украина содрала маску с России, что является действительно большим достижением.

"Сейчас в мире и видят правду, и понимают правду, и готовы слышать правду. Это одно из достижений Украины, но к этому приложился и сам Зеленский, а также наша внешняя политика, в том числе, Министерство иностранных дел. То есть, можно сказать, что это одна из самых эффективных сфер деятельности государства на сегодняшний день", – подытожил эксперт.

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