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Заставим ее сдаться: премьер Италии сделала резкое заявление о войне в Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Путина нужно заставить закончить войну в Украине.

сегодня, 14:20
Автор:
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Slava Kot
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Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае, если Путин не согласится на мирные условия для окончания войны в Украине, мир должен его заставить сдаться. По ее словам, мир в Украине не должен означать, что Украина принимает условия капитуляции.

Заставим ее сдаться: премьер Италии сделала резкое заявление о войне в Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони выступила во время второго дня Саммита мира в Швейцарии и призвала установить минимальные условия дискуссии, если Россия не согласится с пунктами международного мирного плана.

"Важно объединить все усилия по защите Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим ее сдаться", — сказала Мелони.

Премьер Италии отреагировала на условия Путина, который перед Саммитом мира предложил Украине отказаться от пяти областей и не вступать в НАТО.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это не будет так. Ставить такие условия это очень неправильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды", — подчеркнула Мелони.

Джорджа Мелони добавила, что Италия будет смотреть на дискуссию Саммита мира и базовые условия, которые там будут приняты по помощи Украине и окончанию войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как союзники Украины отреагировали на речь Путина, в которой российский диктатор назвал свои условия для начала мирных переговоров по окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского заявили о возможности мирных переговоров с Россией. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это возможно при условиях сохранения международного права и на основе формулы мира.





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Источник: https://www.youtube.com/live/lHfR0rc_qOs
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 13:41

Ось ще одне обговорення саме путінського плану, хоч він сказав це один раз і тихо. Це все тому що один змінив і розвиває величезну країну, а з іншої сторони нацпам'ятні верещать від болю але продовжують їсти кактус. Україні потрібні повні зміни навіть назва повинна змінитись на Русь. На жаль цього не буде ніколи. Гниле не перетворюється на здорове.


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