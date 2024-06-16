Заставим ее сдаться: премьер Италии сделала резкое заявление о войне в Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что в случае, если Путин не согласится на мирные условия для окончания войны в Украине, мир должен его заставить сдаться. По ее словам, мир в Украине не должен означать, что Украина принимает условия капитуляции.



Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Джорджа Мелони выступила во время второго дня Саммита мира в Швейцарии и призвала установить минимальные условия дискуссии, если Россия не согласится с пунктами международного мирного плана.

"Важно объединить все усилия по защите Украины. Если Россия не соглашается с условиями, мы заставим ее сдаться", — сказала Мелони.

Премьер Италии отреагировала на условия Путина, который перед Саммитом мира предложил Украине отказаться от пяти областей и не вступать в НАТО.

"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться. Это не будет так. Ставить такие условия это очень неправильно. Надо развеять нарративы путинской пропаганды", — подчеркнула Мелони.

Джорджа Мелони добавила, что Италия будет смотреть на дискуссию Саммита мира и базовые условия, которые там будут приняты по помощи Украине и окончанию войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как союзники Украины отреагировали на речь Путина, в которой российский диктатор назвал свои условия для начала мирных переговоров по окончанию войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что у Зеленского заявили о возможности мирных переговоров с Россией. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, это возможно при условиях сохранения международного права и на основе формулы мира.







