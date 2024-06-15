О чем говорят новые заявления Путина: действительно ли в РФ взволнованы из-за саммита мира

Путин снова делал вид, что готов начать мирные переговоры с Украиной, правда выдвигал заоблачные требования. Требовал, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказалась от вступления в НАТО. В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российская пропаганда пыталась снизить значимость саммита

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что участие в саммите мира подтвердило большое количество стран. Там будут обсуждаться некоторые ключевые аспекты.

"Мирный план Зеленского будет тоже обсуждаться, но я не ожидаю, что после этого саммита будут какие-то переговоры. Потому что это период предвыборной кампании в США. Вряд ли будут приняты большие геополитические решения. Джо Байден провел пакет помощи для Украины, но я не ожидаю, что перед выборами можно ожидать увеличения помощи. К тому же представлять США на саммите будет вице-президент Камала Харрис, а не лично Джо Байден", – отметила эксперт.

Что касается российской пропаганды, то эксперт обращает внимание на то, что больше распространяются месседжи о том, что, если Байден не едет на этот саммит, то он теряет важность.

"На самом деле даже в отсутствие Байдена в мероприятии принимают участие мировые лидеры, в первую очередь Европейского Союза. К тому же будет обсуждаться вопрос расширения НАТО и возможное использование украинского оружия для ударов по территории России. Поэтому Путин перед саммитом пытался использовать эти месседжи для влияния на своего избирателя, а также для влияния на те страны, с которыми у России есть торговые отношения", – отметила Екатерина Одарченко.

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