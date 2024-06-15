О чем говорят новые заявления Путина: действительно ли в РФ взволнованы из-за саммита мира

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Кравцев Сергей
Путин снова делал вид, что готов начать мирные переговоры с Украиной, правда выдвигал заоблачные требования. Требовал, чтобы Украина вывела свои войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказалась от вступления в НАТО. В МИД Украины уже заявили, что заявления Путина о мире манипулятивны, он хочет продолжать войну. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство в преддверии проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Согласны ли вы с позицией МИДа? Почему сейчас появились очередные заявления Путина? Как должна реагировать Украина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что участие в саммите мира подтвердило большое количество стран. Там будут обсуждаться некоторые ключевые аспекты.
Что касается российской пропаганды, то эксперт обращает внимание на то, что больше распространяются месседжи о том, что, если Байден не едет на этот саммит, то он теряет важность.
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