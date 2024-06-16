Соседняя страна уменьшает поддержку украинских беженцев: что изменится

Сегодня существует три основных способа легализации украинских беженцев в Польше. Об этом заявил Назарий Волянский, директор Представительства ZPP (Союз предпринимателей и работодателей Польши) в Украине в эфире телеканала Эспрессо.

Украинские беженцы в Польше (фото из открытых источников)

"Речь идет о том, что каждый человек, приехавший в Польшу после полномасштабного вторжения, по программе PESEL получил документ для того, чтобы остаться в Польше. Они раньше имели 30 дней для того, чтобы подать данные, получить документ, а сейчас украинец, который Приезжает в Польшу, должен немедленно обратиться в местные органы власти, чтобы получить этот документ. — это SUKR", — объяснил Волянский.

Он отметил, что этот документ определяет украинцев, прибывших по программе PESEL, как обычных иностранных мигрантов, избравших Польшу для проживания.

"И это те, кто имеет официальную работу в Польше. У них есть контракт от работодателя, который платит за них налоги, и эти лица не смогут получать определенные привилегии, которые они получали раньше по программе PESEL, а речь идет о ежемесячной помощи и возможности не платить за жилье или поселиться у граждан Польши, изъявивших желание приютить украинцев", — сказал он.

С 1 июля вступят в силу новые условия для украинских беженцев. Единовременное пособие в размере 300 злотых (приблизительно 3 тыс. грн) будет отменено, а правила получения номера PESEL изменятся. Одним из основных изменений станет продление срока действия временной защиты украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

10 июня президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам, продлевающим срок их пребывания в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинских беженцев в странах ЕС