Обращает ли Запад внимание на истерики Кремля: что будет дальше в войне

На этой неделе российский диктатор снова потребовал от западных партнеров Украины прекратить поставку оружия ВСУ. Путин убеждал, что война тогда может закончиться за считанные месяцы. Союзники отмалчиваться не стали. Шольц подтвердил свое согласие на удары по РФ. Макрон анонсировал передачу Украине самолетов Mirage 2000-5. А Байден объявил о новом пакете военной помощи. О чем говорят все эти заявления? Демонстрируют ли сейчас партнеры больше готовности помогать Украине в войне? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Видим процесс перетекания решимости из Европы в США

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян, считает, что эти заявления демонстрируют, что путинский шантаж перестал действовать.

"Полгода выпадения Соединенных Штатов с помощью Украине привели к тому, что Российская Федерация нарастила наглость и утвердила свои иллюзии, что они в этом году могут военным путем додавить ситуацию и победить, но, с другой стороны, Европа была вынуждена взяться за обеспечение европейской безопасности, перенять лидерство по обеспечению европейской безопасности. И, собственно, уровень решимости за последние полгода под давлением России и выпавших Соединенных Штатов в Европе значительно вырос", – отметил политолог.

Он добавляет, что после возвращения Соединенных Штатов в процесс активной помощи Украине мы имеем процесс перетекания решимости из Европы в США.

"Вашингтону приходится дотягиваться до среднего по палате. В результате мы можем констатировать перехват эскалационной инициативы теперь уже не только Украиной в России", – отметил Олег Саакян.

По его мнению, сложность ситуации как раз и заключалась в том, что все время мы были вынуждены перехватывать эскалационную инициативу и демонстрировать, что "красные линии" Путина – это не более, чем галлюцинации западных аналитиков и они не имеют ничего общего с реальностью.

"Теперь эту роль на себя переняла Европа. И, собственно, все эти заявления как раз и лежат в этой парадигме. Они лежат в логике, когда ультиматумы и угрозы Путина игнорируются, а Европа демонстрирует решительность в поддержке Украины, поднимая ставки и игнорируя истерики Кремля", – резюмировал эксперт.

Война будет затягиваться

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что все эти заявления говорят о том, что страны ЕС и НАТО продолжат предоставлять нам военную и финансовую помощь.

"В ближайшей перспективе они не заинтересованы в нашем военном поражении. С другой стороны, мы видим и другие заявления, которые касаются сохранения запретов на нанесение ударов по российской территории, которые касаются затягивания поставок самолётов, которые касаются определённых колебаний по поводу отправки военных инструкторов в Украину. Эта тема сейчас активно обсуждается. То есть, эти заявления показывают нам, что есть пределы помощи, на которую готов пойти Запад. Есть "красные линии", которые неформально обсуждаются между Россией и Соединёнными Штатами, которые ведут к эскалации и которые стороны очень потихоньку сдвигают", – отметил эксперт.

По его мнению, видно, что страны Запада продолжают хотеть сохранять ситуацию в Украине в управляемом ключе.

"То есть, управляемая эскалация – это пока что для них центральный подход к вопросу войны в Украине. Это означает, что быстрой победы, даже несмотря на продолжающиеся военные поставки, мы, скорее всего, не увидим. Война будет затягиваться и в качестве базового сценария все будут готовиться к затянутой войне в краткосрочной, а может даже и в долгосрочной перспективах", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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