Откроет ли саммит мира путь к переговорам с РФ: что уже происходит

Уже в эти выходные пройдет столь долгожданный саммит мира в Швейцарии. Пока известно, что в нем не будет участвовать Китай и это, как пишет немецкое издание "Der Spiegel", стало едва ли не самым большим разочарованием для президента Зеленского. В то же время другие СМИ пишут о том, что Владимир Зеленский сумел найти нужные слова и уговорить лично присутствовать на саммите президента Аргентины Хавьера Милея. К тому же, в медиа уже публикуют детали финального коммюнике саммита, главный тезис которого подтолкнет обе стороны к прямым переговорам. Итак, какие у вас ощущения перед стартом саммита? Действительно ли он может стать подготовительным этапом для прямых переговоров Киева и Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит мира. Фото: из открытых источников

Президент стремится создать коалицию стран для потенциальных переговоров с РФ

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился такими размышлениями:

"Подготовка к саммиту мира все еще продолжается. В частности, президент Украины Владимир Зеленский не прекращает проводить встречи на международном уровне, для того, чтобы заручиться как можно более широкой поддержкой. Следует отметить, что он убедил принять участие в саммите президента Аргентины Хавьера Милея, отправился с визитом в Саудовскую Аравию. А, как мы знаем, раньше Саудовская Аравия вроде бы отказывалась от участия в саммите. Теперь ситуация уже выглядит не столь однозначно. Продолжается консолидация соответствующих усилий, дипломатических возможностей, ресурсов. Все для того, чтобы саммит прошел как можно более успешно".

Эксперт добавляет, что на саммите будут обсуждаться и будут утверждены три пункта из формулы мира, касающиеся энергетической, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и освобождения заложников и детей. При этом Петр Олещук отмечает, что это может быть началом дискуссии по другим вопросам.

"Понятно, что это в конечном счете откроет возможности в том числе и для переговоров с Россией, но речь, скорее всего, не будет идти о прямых переговорах Киева и Москвы. Президент Украины через саммит мира, через формулу мира стремится заручиться максимальной поддержкой всех возможных партнеров. И таким образом хочет, чтобы с Россией вступала в переговоры не Украина сама по отдельности, а коалиция государств, которая могла бы предъявлять достаточно конкретные и четкие требования для России, для справедливого завершения войны. Поэтому да, в саммите в Швейцарии можно видеть первые шаги к переговорам с Россией, но переговоров в совершенно ином формате, чем, например, так называемые Минские договоренности или Нормандский процесс, от имени достаточно широкой коалиции", – отметил политолог.

По его мнению, сам саммит должен положить начало новому этапу дипломатии по завершению войны.

"Насколько этот этап будет длинным, насколько результативным, пока сказать достаточно трудно, но есть все основания надеяться, что саммит получится достаточно представительный и, все же, будет способен принять какие-то значимые решения", – резюмировал собеседник портала "Комментарии".

Саммит мира – это однозначно шаг к усилению нашей позиции

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун акцентировал внимание на том, что сейчас мы живем в условиях, когда мир с его яркими и мощными размышлениями и интеллектуальными способностями не способен предложить вариант развития событий в российско-украинской войне, который бы привел к ее завершению.

"То есть, мы имеем супер-государства, вроде Соединенных Штатов, имеем сильных союзников в Европе, имеем людей, которые формировали повестку дня международной политики десятилетиями, но ни один из них, ни одно из объединений этих людей не могут сейчас дать алгоритм, который мог бы удовлетворить обе стороны, которые могли бы привести к завершению войны. Не решают этот вопрос деньги, виды вооружения, предоставляемые нам партнерами. Поэтому у нас нет какой-либо альтернативы той формуле мира, которую предложил президент Зеленский, которая транслируется длительное время всеми возможными каналами коммуникации. Это огромный кусок дипломатической работы со стороны Украины с привлечением абсолютно разных людей, не всегда политиков, не всегда украинцев, чтобы убедить те или иные стороны принять участие в саммите мира", – отметил эксперт.

По его словам, все, включая Украину, понимают, что рано или поздно придется общаться с Россией.

"Для нас это очень болезненный момент, в первую очередь, эмоционально, психологически, потому что пережившее нами за два с лишним года полномасштабной войны не укладывается ни в какие коммуникационные рамки. Украина хочет справедливого завершения войны. Это очевидно. Но, с другой стороны, для нас же самих и для наших международных партнеров также понятно, что для любого окончания войны даже на абсолютно украинских условиях нужна другая сторона, которая согласится на эти условия. Пока нет уверенности в том, что Россия способна согласиться с нашими предложениями и выведет сразу войска. Но, по крайней мере, саммит мира с его, как мы надеемся сотней и более участников, может позволить сформировать сильную позицию Украины и большинства стран мира по поводу того, что российская агрессия – это вооруженная агрессия, это противоречие любым международным уставам и международному праву. То, что делает Россия – это глубоко незаконно", – заметил Максим Джигун.

Он обращает внимание, что сейчас в мире нет каких-либо общих документов, которые определяли бы то, что Россия – это страна, которая осуществляет незаконную вооруженную террористическую агрессию. Важно, чтобы таковые появились.

"Война должна закончиться на справедливых условиях, и формула мира это предлагает. Очевидно, что и президент Зеленский, и его окружение понимают, что рано или поздно придется общаться с россиянами, но легче это делать, когда у тебя за спиной есть хотя бы сотня стран, разделяющих твою позицию хотя бы по основным пунктам для восстановления мира. Потому что в России есть авторитарный тоталитарный клуб друзей, таких как Китай, Иран, Северная Корея, Беларусь. Все они на самом деле не соглашаются с этими демократическими украинскими предложениями, но, когда мы будем сидеть за столом переговоров и будет на столе документ под которым подписалась сотня стран – это уже переводит дискуссию совсем на другой уровень. Подытоживая, хотел бы сказать, что саммит мира – это не автоматическое решение проблем, связанных с войной, но это однозначно шаг на усиление нашей позиции в переговорах, которые могут состояться в конце этого года или в 2025-м", – отметил Максим Джигун.

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