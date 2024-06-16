Президент непризнанной Украиной страны выступила на Саммите мира

На Саммите мира выступила президент непризнанного Украиной Косово Вьоса Османи, которая призвала участников мероприятия к срочным действиям, а не только разговорам о помощи Украине. По ее словам, российское вторжение грозит не только Украине, но и всей Европе.



Президент Косово Вьоса Османи. Фото из открытых источников

Саммит мира в Швейцарии был представлен 92 странами, в том числе и Косово. Во второй день мирного саммита лидер страны Вьоса Османи в своей речи отметила необходимость помощи Украине.

"Эта борьба — это не только борьба Украины, это борьба за наши общие ценности и идеалы, которые сегодня находятся в осаде, но такие же выносливые, как и дух тех, кто их защищает. Война угрожает не только Украине, но и всей Европе ", — сказала Османи.

Президент Косово подчеркнула, что ее страна понимает ситуацию в которой находится Украина и готова помочь всем необходимым.

"Как представитель нации, очень пострадавшей от войны, я говорю, что нам нужно не только говорить, но и очень быстро делать все, чтобы помочь Украине. Мы готовы оказывать любую помощь Украине, военную, гуманитарную и всем тем, кто от этого ужаса пострадал", — добавила Османи.

Напомним, что в 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Такая ситуация вызвала неоднозначную позицию международного сообщества, и не все страны признали независимость новой страны. По состоянию на 2024 год независимость Косово признает 99 стран-членов ООН из 193, то есть 51,3%. Украина не признает независимость Косово, считая его частью территории Сербии. Однако Украина с 2019 признает паспорта Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какие страны не подписали совместное заявление по итогам Саммита мира. Из 92 стран участниц саммита 12 отказались от коммюнике.

Также "Комментарии" писали, что Косово объявило о новом пакете помощи Украине.



