logo

BTC/USD

66548.43

ETH/USD

3580.42

LTC/USD

79.01

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Президент непризнанной Украиной страны выступила на Саммите мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент непризнанной Украиной страны выступила на Саммите мира

Президент Косово на Саммите мира заявила, что ее страна готова предоставить Украине военную и гуманитарную помощь для войны против России.

сегодня, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

На Саммите мира выступила президент непризнанного Украиной Косово Вьоса Османи, которая призвала участников мероприятия к срочным действиям, а не только разговорам о помощи Украине. По ее словам, российское вторжение грозит не только Украине, но и всей Европе.

Президент непризнанной Украиной страны выступила на Саммите мира

Президент Косово Вьоса Османи. Фото из открытых источников

Саммит мира в Швейцарии был представлен 92 странами, в том числе и Косово. Во второй день мирного саммита лидер страны Вьоса Османи в своей речи отметила необходимость помощи Украине.

"Эта борьба — это не только борьба Украины, это борьба за наши общие ценности и идеалы, которые сегодня находятся в осаде, но такие же выносливые, как и дух тех, кто их защищает. Война угрожает не только Украине, но и всей Европе ", — сказала Османи.

Президент Косово подчеркнула, что ее страна понимает ситуацию в которой находится Украина и готова помочь всем необходимым.

"Как представитель нации, очень пострадавшей от войны, я говорю, что нам нужно не только говорить, но и очень быстро делать все, чтобы помочь Украине. Мы готовы оказывать любую помощь Украине, военную, гуманитарную и всем тем, кто от этого ужаса пострадал", — добавила Османи.

Напомним, что в 2008 году Косово провозгласило свою независимость. Такая ситуация вызвала неоднозначную позицию международного сообщества, и не все страны признали независимость новой страны. По состоянию на 2024 год независимость Косово признает 99 стран-членов ООН из 193, то есть 51,3%. Украина не признает независимость Косово, считая его частью территории Сербии. Однако Украина с 2019 признает паспорта Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какие страны не подписали совместное заявление по итогам Саммита мира. Из 92 стран участниц саммита 12 отказались от коммюнике.

Также "Комментарии" писали, что Косово объявило о новом пакете помощи Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/lHfR0rc_qOs
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Правдоруб

сегодня, 16:11

Правду каже!


Новости

Все новости