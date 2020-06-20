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В Минздраве рассказали, нужна ли маска на пляже

На пляже можно быть без маски, если расстояние между шезлонгами составляет не меньше 1,5 метра

сегодня, 14:42
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минздраве рассказали, нужна ли маска на пляже

Министерство здравоохранения Украины позволило украинцам находиться на пляже без защитных масок. Правда, при этом необходимо соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 м между друг другом. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, носить маски на улице также не обязательно. Но необходимо соблюдать определенные правила. Например, без маски можно быть только если рядом нет большого количества людей. Носить маски на улице нужно только в случае скопления людей и отсутствия возможности социального дистанцирования не менее 1,5 м. А вот в общественном транспорте и в помещениях нужно обязательно носить маску.

Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на сегодня, 20 июня, в Украине официально зарегистрировано 35 825 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердился еще 841 случай заражения инфекцией. В общем в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 994 человека. В то же время 16 406 человек выздоровели.


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