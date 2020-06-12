Судьи больше не будут нести ответственность за заведомо неправосудные приговоры

Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры. Об этом говорится на официальном сайте КСУ.

Сообщается, что конституционные предписания о независимости судей нивелируются вследствие юридической неопределенности статьи 375 Уголовного кодекса Украины. Так, КСУ 11 июня принял Решение в деле по конституционному представлению 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 УКУ. Суд решил признать оспариваемую статью неконституционной. Эта статья устанавливает уголовную ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.

Нардепы отметили, что словосочетание "заведомо неправосудного" является оценочным, его содержание законодательно не определено, поэтому не обеспечивает предсказуемости применения оспариваемой нормы кодекса. В представлении указывается на противоречии принципа верховенства права, нарушении требований ряда статей Основного Закона Украины.

В сообщении говорится, что в статье 375 не установлено критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение, определение или постановление судьи (судей) является "неправосудными", а также не раскрыто содержание выражения "заведомо неправосудный". Мол, это может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификация которого осуществлена по этой норме. В КСУ пришли к выводу, что установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для воздействия на судей.

"Статья 375 Кодекса противоречит принципу верховенства права, а именно такому его элементу, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 126, части первой, пункта 9 части второй статьи 129 Конституции Украины", - говорится в решении КСУ.

Поэтому Конституционный Суд Украины считает целесообразным отсрочить потерю силы этой статьи на шесть месяцев со дня принятия судом решения о ее неконституционности, в связи с чем Верховная Рада Украины должна привести нормативное регулирование, установленное этой статьей в соответствие с Конституцией Украины и данным решением.

Напомним, эксперты спрогнозировали для издания "Комментарии" вердикт Конституционного Суда Украины (КСУ) относительно законности действий правительства во время введения карантинных мероприятий, а также последствия этого вердикта.

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