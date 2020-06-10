Шмыгаль рассказал, что будет с пенсионным возрастом после получения транша МВФ

Очередной кредит МВФ, который получит Украина, никак не повлияет на пенсионный возраст в стране. Повышать его в ближайшее время не планируют. Об этом премьер Денис Шмыгаль рассказал в эфире канала "Украина 24".

В этот раз Международный валютный фонд изначально не выдвигал никаких требований к Украине касательно пенсионного возраста, уверяет глава правительства.

"В условиях этой программы вообще не прописано каких-либо изменений пенсионного возраста. То же самое касается других вещей, связанных с пенсиями. Что люди почувствуют? Они должны ощутить стабильность в денежно-кредитной политике, уверенность в государстве и государственном бюджете", - говорит Шмыгаль.

Не стоит ожидать, что транш МВФ как-то вскоре отразится и на тарифах, обещает премьер.

"Есть в меморандуме дорожная карта тех шагов, которые должна сделать Украина. Это борьба с коррупцией, взвешенная бюджетная политика. Вот что прописано в меморандуме. Какие-либо изменения в тарифах - их тоже нет. Этого и не может там быть. Это внутренние дела Украины", - отметил глава правительства.

Напомним, сегодня ночью МВФ согласовал условия кредита для Украины и решил выделить 5 миллиардов долларов. Их Украина получит в несколько этапов в течение полутора лет. Первый транш - 2,1 миллиарда - в государственный бюджет должен поступить уже в этом месяце. Об этом также ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. На что потратят деньги "Комменатрии" рассказывали ранее.









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