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Криклий рассказал, в каких регионах Украины будут работать аэропорты

В украинских аэропортах ввели новые требования для сотрудников и пассажиров на период действия карантина

сегодня, 16:12
Автор:

Татьяна Веремеева
Криклий рассказал, в каких регионах Украины будут работать аэропорты

Аэропорты в Украине будут работать во всех регионах. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уверяет, что авиарейсы будут безопасными для здоровья пассажиров.

Глава ведомства отметил, что благодаря незначительному, по сравнению с другими видами транспорта, количеству пассажиров, на авиарейсах есть возможность эффективно контролировать соблюдение всех необходимых норм безопасности в аэропортах и при осуществлении этих перевозок. По словам Криклия, это касается и внутренних, и международных авиарейсов.

Кроме традиционной проверки во время посадки, теперь пассажирам и сотрудникам авиакомпаний приходится проходить температурный скрининг, соблюдать масочный режим, а также использовать другие средства индивидуальной защиты и постоянную дезинфекцию.

Ранее "Комментарии" писали, что Польша восстановила авиасообщение, однако Украина в перечень стран не попала. Международное сообщение с Польшей доступно лишь для граждан Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме туристов из Великобритании, Швеции и Португалии. В связи с этим, рейсы, которые были запланированы на 17 июня, пришлось отменить. 


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