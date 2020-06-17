Криклий рассказал, в каких регионах Украины будут работать аэропорты

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Татьяна Веремеева
Аэропорты в Украине будут работать во всех регионах. Министр инфраструктуры
Украины Владислав Криклий уверяет, что авиарейсы будут безопасными для здоровья
пассажиров.
Глава ведомства отметил, что благодаря незначительному, по сравнению с
другими видами транспорта, количеству пассажиров, на авиарейсах есть
возможность эффективно контролировать соблюдение всех необходимых норм
безопасности в аэропортах и при осуществлении этих перевозок. По словам
Криклия, это касается и внутренних, и международных авиарейсов.
Кроме традиционной проверки во время посадки, теперь пассажирам и
сотрудникам авиакомпаний приходится проходить температурный скрининг, соблюдать
масочный режим, а также использовать другие средства индивидуальной защиты и
постоянную дезинфекцию.
Ранее "Комментарии" писали, что Польша восстановила авиасообщение, однако
Украина в перечень стран не попала. Международное
сообщение с Польшей доступно лишь для граждан Европейского союза и
Европейской ассоциации свободной торговли, кроме туристов из Великобритании,
Швеции и Португалии. В связи с этим, рейсы, которые были запланированы на 17
июня, пришлось отменить.
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