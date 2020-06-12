kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.06.2020

BTC/USD

9388.96

ETH/USD

234.36

LTC/USD

43.81

НБУ 12.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.31

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события ГБР ворвалось с обысками к экс-министру Омеляну
commentss НОВОСТИ Все новости

ГБР ворвалось с обысками к экс-министру Омеляну

В дом к бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну силовики из ГБР постучали рано утром

сегодня, 07:30
Автор:

Виолетта Комаровская
ГБР ворвалось с обысками к экс-министру Омеляну

С обысками к Владимиру Омеляну пришли детективы Госбюро расследований. В дом экс-министра инфраструктуры Украины силовики ворвались, когда на часах было 6:30 утра. Об этом сам Омелян написал на своей страничке в Facebook.

В момент, когда во дворе раздался шум, все еще спали, пишет экс-министр. В частном доме Омелян живет вместе с семьей. 

"Утро. Все еще спят: мама, жена, дети. ГБР ворвалось с обысками", - написал бывший чиновник. 

Обыск, говорит Омелян, связан с неким решением суда относительно его дома. Но касается оно якобы бывших владельцев. Других подробностей экс-министр не рассказал. 

Дом Омеляна находится в Киевской области, за несколько десятков километров от столицы в селе Иванковичи Васильковского района.

Напомним, ранее бывшего министра инфраструктуры обвинили в том, что он внес в декларацию недостоверную информацию. Якобы в 2015 и 2016 годах он потратил значительно больше, чем заработал, возглавляя Министерство инфраструктуры и работая на государственной службе до этого. По версии прокуроров, он не мог позволить себе купить на одну зарплату автомобиль премиум-класса и накопить 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Дело против Омеляна начали рассматривать в Высшем антикоррупционном суде. В конце марта ВАСК хотел закрыть дело, так как истек срок его давности. Однако бывший чиновник настоял, чтобы дело слушали и дальше, поскольку виновным он себя не считает и уверен, что сможет доказать свою правоту в суде. 

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что в начале мая силовики пришли с обысками в Харьковский горсовет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10157757049573439
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!