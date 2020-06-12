ГБР ворвалось с обысками к экс-министру Омеляну

С обысками к Владимиру Омеляну пришли детективы Госбюро расследований. В дом экс-министра инфраструктуры Украины силовики ворвались, когда на часах было 6:30 утра. Об этом сам Омелян написал на своей страничке в Facebook.

В момент, когда во дворе раздался шум, все еще спали, пишет экс-министр. В частном доме Омелян живет вместе с семьей.

"Утро. Все еще спят: мама, жена, дети. ГБР ворвалось с обысками", - написал бывший чиновник.

Обыск, говорит Омелян, связан с неким решением суда относительно его дома. Но касается оно якобы бывших владельцев. Других подробностей экс-министр не рассказал.

Дом Омеляна находится в Киевской области, за несколько десятков километров от столицы в селе Иванковичи Васильковского района.

Напомним, ранее бывшего министра инфраструктуры обвинили в том, что он внес в декларацию недостоверную информацию. Якобы в 2015 и 2016 годах он потратил значительно больше, чем заработал, возглавляя Министерство инфраструктуры и работая на государственной службе до этого. По версии прокуроров, он не мог позволить себе купить на одну зарплату автомобиль премиум-класса и накопить 90 тысяч долларов и 25 тысяч евро. Дело против Омеляна начали рассматривать в Высшем антикоррупционном суде. В конце марта ВАСК хотел закрыть дело, так как истек срок его давности. Однако бывший чиновник настоял, чтобы дело слушали и дальше, поскольку виновным он себя не считает и уверен, что сможет доказать свою правоту в суде.

Ранее "Комментарии" рассказывали также о том, что в начале мая силовики пришли с обысками в Харьковский горсовет.

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