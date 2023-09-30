Чем запомнился сентябрь – какие испытания ждут Украину в октябре

Оставляя за спиной очень сложный сентябрь, когда россияне начали испытывать на прочность нашу энергетическую систему, продолжили терроризировать портовую инфраструктуру, а также дали понять, что делают ставку на войну в долгую, Украина входит в октябрь с новыми надеждами и опасениями. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги сентября и ожидания от октября.

Визит Зеленского в США. Фото: сайт Офиса президента

Письмо из Вашингтона напоминает "черную метку" для украинской власти

Политтехнолог Юрий Подорожний отмечает:

Но он не стал чем-то прорывным. Более того, вскоре после визита Зеленского в Белый дом Украина получила перечень рекомендаций а на самом деле – требований, которые необходимо выполнить Причем среди этого перечня то, что Украина не хочет, не может или не способна выполнить". "Как и предупреждал накануне осени наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба – на международной арене Украину ожидают сложные времена. К сожалению, сентябрь стал тому подтверждением. Да, был визит президента Украины в США и Канаду

По мнению эксперта, это письмо из Вашингтона больше напоминает "черную метку" для украинской власти. Которая отличилась не только, мягко говоря, недостаточной борьбой с коррупцией и не особым желанием проводить ряд важных реформ, но и – международными провалами.

Всё можно было решить на уровне министров сельского хозяйства, вице-премьеров. Но проблема выплеснулась в публичное пространство. Понятно, что в Польше кипят предвыборные страсти, которые накладывают свой отпечаток на всё. Непонятно, почему Украина повелась на это, почему сама начала резко отвечать Польше что еще более накалило страсти. В чем виноваты и польские, и украинские власти ". "Одним из таких стала проблема, пришедшая оттуда, откуда, по большому счету, не ждали, – говорит Юрий Подорожний. – Наша соседка-сестра Польша, которая помогала украинцам с первых дней полномасштабного российского вторжения, принимала беженцев, предоставляла нам вооружения, вдруг продолжила блокирование экспорта украинского зерна, начала выдвигать некие политические претензии, сыпать угрозами

Ситуацию можно и нужно разрешать как можно быстрее, уверен эксперт. Тем более, что вслед за проблемами с Польшей, мы получили проблемы с Венгрией, Словакией. Частично — с Румынией и Болгарией.

"Надеемся, октябрь, равно как последующие месяцы, станут временем выравнивания ситуации, нахождения с нашими партнерами общего языка. И – победами Украины на различных фронтах", – констатирует Юрий Подорожний.

Одна из главных задач октября – спокойное вступление в новый отопительный сезон

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов главным событием сентября считает визит президента Украины в США.

Появились новости о поступлении к нам первых танков Abrams Но приоритет сейчас на усилении ПВО в связи с наступлением зимнего сезона, когда россияне усилят обстрелы нашей энергосистемы", – подчеркивает эксперт. "Был достаточно теплый разговор Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байден. Сообщалось о выделении Украине нового пакета военной помощи на 325 млн долларов

Он также отмечает, что еще до визита в Вашингтон было яркое выступление Зеленского в Нью-Йорке с трибуны ООН. Подчеркивалась необходимость всесторонней поддержки Украины в отражении российской агрессии. Такие яркие и эмоциональные выступления помогают эту самую поддержку получать, акцентирует Николай Спиридонов.

во время которого министр обороны США Ллойд Остин акцентировал, что украинское контрнаступление уверенно продвигается вперед. Традиционно обговаривались военные нужды Украины, которые готовы закрыть партнеры. Та же Дания заявила, что передаст нам 45 танков ( Leopard 1 и T-72 ), а ФРГ приготовила новый пакет военной помощи на 400 млн евро. Так что консолидированная поддержка Украины продолжается. И постепенно дает результаты", – подчеркивает эксперт. "19 сентября в Германии прошло 15-е заседание в формате "Рамштайн"

Он отмечает, что в непростых военных условиях начался новый учебный год. Но – довольно стойко и стабильно.

"Минобразования сообщило, что история Украины с 2024 года станет обязательным предметом в рамках Национального мультипредметного теста. В этом году такого не было, что я считаю ошибкой. Все абитуриенты должны знать историю своей страны. Сейчас это вопрос государственной важности, как в целом патриотическое воспитание украинской молодежи", – уверен Николай Спиридонов.

По его мнению, одна из главных задача октября – спокойное вступление в новый отопительный сезон.

"Украина серьезно к этому готовилась. Укрепляла ПВО, делала необходимые запасы топлива, проводила ремонты. Надеемся, удастся пройти этот отопительный сезон даже лучше, чем прошлый, – говорит эксперт. – Кроме того, в октябре ожидается поступление в Украину новых видов вооружения. Что позволит более эффективно проводить наши наступательные и контрнаступательные операции. По всей видимости, погодные условия еще будут позволять это делать. Деоккупация продолжится".

Главные внешние усилия Украина бросит на три направления

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак предполагает, что осень-2023 будет наиболее существенным за период войны испытанием для внутреннего единства украинского общества относительно видения возможных ее итогов, надежд на деоккупацию территорий, психологической готовности к длительной войне.

"Война стала рутиной и привычкой, – констатирует эксперт. – Поэтому нужно перестраивать внутреннюю политику под это требование времени и обстоятельств".

По его мнению, история об усилении военной кооперации с западными государствами, строительстве совместных оборонных предприятий, подготовка соглашений о обязательствах безопасности со стороны наших союзников – это барометр, указывающий на модель ресурсного, информационно-психологического и экономического сопровождения длительной войны на истощение.

– прогнозирует Олег Постернак. "Главные внешние усилия Украина бросит на три направления. Первый – это старт переговоров с ЕС о вступлении, которое будет тесно связано с законодательными изменениями в стране. Второй – это подготовка к Вашингтонскому саммиту НАТО в 2024 году, на котором Украина рассчитывает получить сигнал о вступлении. Третий – масштабирование нашей формулы мира в странах Глобального Юга и подготовка к анонсированному саммиту мира ",

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