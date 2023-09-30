Есть ли подвижки по "формуле мира": у Зеленского дали ответ

Ожидается, что уже до конца октября состоится третье заседание советников глав государств по нацбезопасности для обсуждение украинской "формулы мира". Во время заседания будут рассматривать "конкретные документы", которые будут вынесены на заседание предстоящего саммита мира. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Формула мира. Фото: из открытых источников

Что касается самого саммит мира, то на Банковой надеются провести важное для Украины мероприятие до конца 2023 года.

Стоит напомнить, что 13 июля глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина начала готовить договоры для гарантий безопасности от союзников.

5-6 августа в Саудовской Аравии прошла встреча дипломатических советников из национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств более 40 стран мира.

8 августа в Офисе президента обнародовали документ, в котором представлена философия Формулы мира.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время онлайн выступления на 77-й Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу условий мира", которая поможет избежать войн в будущем. По его словам, эта формула предлагает следующие условия мира: наказание за преступление; защита жизни человека; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решимость. Какова вероятность принятия такой формулы? Если не такая – какая может быть принята в будущем, создав действенный механизм предотвращения или быстрого завершения войн? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – формула мира Зеленского: в ЕС сделали тревожное заявление.



