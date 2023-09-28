Бизнес с политическим окрасом: кто прав в конфликте между Украиной и соседними странами ЕС

Украина готова отозвать свои иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трех стран Евросоюза (Польша, Венгрия, Словакия), заблокировавших экспорт части ее агропродукции, только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем. Она также предложила механизм экспорта зерна, который включает верификацию и авторизацию четырех видов аграрной продукции. В свою очередь, в Польше грозят эмбарго не только на зерно, но и на другие товары и продукты из Украины. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" возникшую конфликтную ситуацию.

Зерно. Фото: из открытых источников

У нас остро не хватает культуры диалога, взаимопонимания

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

"Экспортный конфликт между Украиной и Польшей, Венгрией, Словакией – это своеобразная притирка нашей страны к тому, какие правила торговли существуют в ЕС. Раньше, до широкомасштабной российской агрессии, крупные аграрные украинские производители работали через Черное море. Это никак не касалось внутреннего европейского рынка, в частности, наших соседей. Другое дело, когда из-за морской блокады мы начали договариваться о расширении сухопутных возможностей".

ЕС, отмечает эксперт, пошел тут Украине навстречу. А в Европе – верховенство права. Договорились, пожали руки – держи слово. Это в целом фундамент Западной цивилизации, Евросоюза.

И, конечно, ответили ". "Но в Украине к тем или иным соглашениям относятся не столь щепетильно. И интерпретируют их так, как выгодно определенным экономическим группам. Что произошло и в этот раз, – поясняет Ярослав Романчук. – Я недавно был в Польше, разговаривал и людьми, которые близки к власти. И они признались, что больше всего их оскорбила откровенная ложь, будто Польша запрещает транзит украинской продукции через свою территорию. Такого не было! Более того, поляки последний год убеждали украинские власти в необходимости вместе инвестировать в расширение транзитных возможностей (железная дорога – порт). Но не нашли понимания. Зато услышали от высших должностных лиц Украины выпады в свой адрес

Следует понимать, что рынок агропродукции в ЕС – один из самых протекционистских, защищенных, чувствительных, акцентирует эксперт. Не зря на поддержку фермеров (в разных формах) уходит примерно половина бюджета Евросоюза.

Стороны каждая на своей волне, у каждой – свои аргументы. Начинают перечислять, кто и что для кого сделал. Как в браке, когда из-за некой размолвки возникают подобные ситуации. Подобная перебранка между теми же Киевом и Варшавой говорит о том, что у нас остро не хватает культуры диалога, взаимопонимания. Есть так много средств коммуникации, но мы почему-то предпочитаем заочные обвинения, обиды, дрязги", – констатирует экономист. "И когда на рынке появляется новый игрок с большим количеством сельхозпродукции, когда этот игрок разрушает устоявшийся ритм, тот уклад, за который поляки борются с ЕС вместе с лоббистами более 20 лет, когда этот игрок нарушает некие договоренности – это не может не вызывать столь бурную реакцию. Особенно в контексте избирательной кампании, идущей сейчас в Польше

По его словам, есть еще один важный момент. Поляки, да и в целом европейцы, очень ценят понятную систему принятия решений. Когда есть четкие фигуры (премьер, министр сельского хозяйства, соответствующий комитет в парламенте), с кем можно общаться, чтобы убедить принять ту или иную точку зрения.

"В Украине же система принятия решений скомканная, для европейцев непонятная, "мутная". И поэтому, когда разразился этот зерновой скандал, спровоцированный, по сути, деятельностью одной-двух крупных компаний, те отождествили свои интересы с интересами Украины, – поясняет Ярослав Романчук. – Надеюсь, этот урок пойдет в прок, на пользу и нам, и Польше. И мы извлечем правильные выводы. Ведь самый большой бенефициар таких споров – это нацистская Россия. Именно она сейчас буквально хлопает в ладони... Следует больше ответственности, правил игры, которые существуют на рынке (квоты, разрешения, сертификация, общая сельхозполитика ЕС). Адаптироваться к этому. И учиться отстаивать права своих фермеров в новых реалиях".

Идет поиск компромиссов, продолжаются переговоры

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский считает, что история с эмбарго отдельных стран на ввоз украинского зерна и еще ряд аграрных позиций — это, по сути, бизнес-конфликт, который получил политический окрас. В том числе в контексте российско-украинской войны.

"На самом деле, ничего необычного не происходит. Вполне нормально, когда каждое государство защищает свои интересы. Украина защищает интересы своих аграриев и их право продавать зерно. А та же Польша – интересы своих фермеров, ограничивая доступ агропродукции извне на свой рынок, чтобы местный бизнес не нес убытки", – поясняет эксперт.

Если посмотреть на ситуацию без эмоций, отмечает он, то все стороны ищут дипломатическое урегулирование конфликта. И не особо хотели бы доводить дело до судебных разбирательств. Используя это скорее как рычаг влияния на оппонентов.

"Ищутся определенные компромиссы, продолжаются переговоры. И это свидетельствует, что никакой глобальной проблемы между Украиной и соседними европейскими странами нет. Есть обычный бизнес-конфликт, который сейчас пытаются урегулировать", – резюмирует Денис Гороховский.

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