Украина назвала условие отзыва исков в ВТО из-за зерна

Украина готова отозвать свои иски во Всемирную торговую организацию против трех стран Евросоюза только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна в будущем. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Украины Тараса Качки в эфире телемарафона.

Зерно. Фото: из открытых источников

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет… Поэтому, конечно, только тогда, когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним", — заявил чиновник, допуская возможность отзыва исков в ВТО.

Он рассказал, что сейчас важно запустить механизм согласования и верификации украинского экспорта зерна, поскольку такое предложение уже фактически согласовали Евросоюз и государства-члены. Украина считает такой механизм приемлемым.

"Иски в ВТО, как мы видим из реакции партнеров, были совершенно правильным шагом. Потому что он очертил природу нашего возмущения", — подытожил замминистра.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже почти неделю. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



