Масштабное наступление РФ на Донбассе и севере: стало известно о реальных перспективах

Пока говорить о переносе основного ударного направления российских войск на север Украины преждевременно. Об этом в эфире Radio NV заявил военный аналитик Денис Попович.

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Он отметил, что, несмотря на заявления о создании буферной зоны на территории Харьковской и Сумской областей, в Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. По словам военных из Покровского и Торецкого района, противник не только не уменьшает активность, а наоборот — усиливает давление, особенно с западного направления в сторону Днепропетровской области. Целью таких действий является перерезание логистических путей между Покровском и Константиновкой, в частности, продвижение вдоль важных дорог.

Попович подчеркнул, что российское командование перебрасывает основные силы именно на Донецкое направление. Там продолжаются попытки оцепления ключевых городов — Покровская и Константиновки. И хотя Путин поставил задачу создать буферную зону на севере, ресурсов для полноценного наступления одновременно на нескольких участках фронта у России нет.

"Россия выберет одно приоритетное направление, где сосредоточит усилия, удерживая напряжение на других участках, чтобы сдержать передислокацию украинских резервов. Я все еще убежден, что главный удар и дальше сосредоточен на Донбассе", — подытожил Попович.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал о намерениях РФ осуществить масштабное наступление летом. В частности, противник планирует выйти на границу с Днепропетровской областью, захватить Покровск и Константиновку, а также создать 10-километровую буферную зону в Сумской области.

Информацию об этих планах подтвердило и The Washington Post, отметив, что Кремль сосредотачивается на Донбассе, в то же время рассматривая менее масштабные операции на Сумщине и Харьковщине.

Портал "Комментарии" уже писал, что, как информирует издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений.