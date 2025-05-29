Украинский фронт может остаться без «Мавиков»: есть ли альтернатива

Китай запретил Украине покупать дроны Mavic, при этом дав "зеленый свет" для России в этом вопросе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дроны Mavic на фронте

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что этот дрон – это "глаза фронта", но в Украине все еще есть альтернатива.

"Об ограничениях по Mavic говорили еще с 2022 года. Этот дрон – глаза фронта, особенно Мавик 3 и 3Т, сам летал на них, как и на миниках, и на "двойках", работал со сбросами позже. Представители китайцев еще тогда следили за продажами в Польше и не только. К счастью, сегодня есть другие разведчики, в том числе и FPV, да и ударные дроны. Но искусственные препятствия от Китая по продаже дронов для всех, кроме России — это не очень хорошо", — отметил руководитель ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай закрыл продажу своих беспилотников Mavic для украинцев и европейцев, тогда как Россия имеет производственные линии дронов с китайскими представителями.

Война в Украине показала важность и эффективность использования беспилотников во время боевых действий и поиска разведывательной информации. Однако, по словам Зеленского, Китай в этом вопросе запретил Украине покупать дроны, в то же время активно сотрудничая с Россией в этом секторе.

"Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где есть китайские представители", — заявил Зеленский.

Как указывает Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, замечания Зеленского соответствуют действительности. По его словам, Китай, вероятно, сократил поставки Запада некоторых компонентов дронов, таких как используемые в двигателях магниты, одновременно с увеличением поставок в Россию.